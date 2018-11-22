KasÄ±m ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi 59,6 olarak aÃ§Ä±klandÄ±

GeÃ§en yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda 65,2 dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸen tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda 59,6'ya geriledi.

Geçen yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda 65,2 düzeyinde gerçekleÅŸen tüketici güven endeksi bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda 59,6'ya geriledi.

Ocak 2018'de 72,3 olan tüketici güven endeksi, ekime gelindiÄŸinde 57.3 ile yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesine gerilemiÅŸti. Tüketici güven endeksi KasÄ±m ayÄ±nda yüzde 4.0 artÄ±ÅŸla, Ekim ayÄ±ndaki 57.3 düzeyinden, 59.6'ya yükseldi.

Grafik: DHA

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± iÅŸbirliÄŸi ile yürütülen tüketici eÄŸilim anketi sonuçlarÄ±ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olmasÄ± tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olmasÄ± tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜÄ°K verilerine göre;

â– Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5,4 artÄ±ÅŸla 77,5’e yükseldi.

â– Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,2 artÄ±ÅŸla 77,4’e yükseldi.

â– Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± beklentisi yüzde 0,3 artÄ±ÅŸla 63,4 oldu.

â– Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4,8 artÄ±ÅŸla 20,1’e yükseldi.

Alt endekslerdeki geliÅŸmelerin nedenlerini, bugüne kadar açÄ±klanan tüm veriler ile birlikte açÄ±klayan TÜÄ°K, bu ay da söz konusu nedenlere iliÅŸkin bilgi vermedi. (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Ekonomik gÃ¼ven endeksi yÃ¼zde 9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 83.9â€™a geriledi

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