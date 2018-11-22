DÃ¼nya'nÄ±n uzaydan Ã§ekilmiÅŸ en uzun timelapse videosu yayÄ±nlandÄ±

Avrupa Uzay AjansÄ±, Dünya'nÄ±n uzaydan çekilmiÅŸ en uzun kesintisiz timelapse videosunu yayÄ±nladÄ±. Timelapse, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonunun (ISS) 20. doÄŸum gün nedeniyle paylaÅŸÄ±ldÄ±.

15 dakikalÄ±k video haline getirilen timelapse çekimleri Astronot Alexander Gerst tarafÄ±ndan 6 Ekim'de gönderildi. Video, Dünya yörüngesindeki istasyonu gösteriyor.

Ä°stasyon, saniyede 7,7 km (4,791 mil) hÄ±zla hareket ediyor, yani Dünya yörüngesini her 90 dakikada bir ya da günde 16 kez turlayabiliyor.

ULUSLARARASI UZAY Ä°STASYONU

UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu, baÅŸka bir tabirle üzerinde yaÅŸanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleÅŸtirilmesiyle inÅŸa edilmiÅŸ olan istasyonun ilk kÄ±smÄ± 1998'de gönderildi. Rus uzay ajansÄ± Roscosmos, Zarya modülünü 20 KasÄ±m 1998'de stratosfere göndererek projeyi baÅŸlatmÄ±ÅŸ oldu. NASA iki hafta sonra Unity (Birlik) adÄ±nÄ± verdiÄŸi kendi bileÅŸiÄŸiyle bunu takip etti. ISS, uzay savaÅŸlarÄ± ve soÄŸuk savaÅŸtan yÄ±llar sonra gerçekleÅŸtirilen önemli bir ortak çalÄ±ÅŸma olduÄŸu için Rusya ve ABD arasÄ±nda bir barÄ±ÅŸ sembolü haline geldi.

16 ülkenin katkÄ±larÄ±yla inÅŸa edilen istasyon 93.4 milyar sterline ulaÅŸan maliyetiyle, yapÄ±lmÄ±ÅŸ en pahalÄ± nesne olarak biliniyor.

TIMELAPSE NEDÄ°R?

Timelapse, fotoÄŸrafçÄ±lÄ±kta zaman atlamalÄ± çekim tekniÄŸi olarak bilinir. Ä°zleyicisine fotoÄŸraf ve video arasÄ±nda bir görsellik sunan timelapse, aralÄ±klÄ± sabit çekimlerden oluÅŸur. Video çekimlerindeki gibi saniyede 25 film karesi olmasa da, hareket halindeki objelerin uzun zaman dilimi içinde sürekli sabit aralÄ±klarla çekilip birleÅŸtirilmesiyle hareketli görüntü elde edilir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 10:43

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