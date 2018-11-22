Darende'de midibÃ¼s devrildi: 7 Ã¶lÃ¼, 15 yaralÄ±

Malatya Darendeâ€™de cenaze iÃ§in kente gelenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼s devrildi. 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti; 15 kiÅŸi yaralandÄ±.

Malatya'nÄ±n Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduÄŸu midibüs, kontrolden çÄ±kÄ±p, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi öldü, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Kaza, sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun BaÄŸlarbaÅŸÄ± mevkisinde meydana geldi. Ä°stanbul’dan cenaze için kente gelen kiÅŸilerin içinde bulunduÄŸu 34 AFA 667 plakalÄ± midibüs, kontrolden çÄ±karak ÅŸarampole devrildi. â€‹Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi öldü, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±.

KazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çÄ±karÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Malatya/DHA)

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