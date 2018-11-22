ABD'li misyoner, kabile Ã¼yelerinin oklarÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Misyonerlik amacÄ±yla Hindistan'daki bir adayÄ± ziyaret eden ABD'li, dÃ¼nya ile temasÄ± olmayan kabile Ã¼yelerinin ok atÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Misyonerlik amacÄ±yla Hindistan'Ä±n Kuzey Sentinel AdasÄ±'nÄ± ziyaret eden bir ABD vatandaÅŸÄ±, dünyanÄ±n geri kalanÄ±yla hiçbir temasÄ± olmayan kabile üyelerinin ok ve yaylarÄ±nÄ±n hedefi oldu. ABD vatandaÅŸÄ± John Allen Chau, Andaman ve Nikobar AdalarÄ±'na baÄŸlÄ± Kuzey Sentinel AdasÄ±'na ayak basar basmaz kabile üyelerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu öldü.

Chau'nun, yerlilere HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ± öÄŸretmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ± söylendi. Adadaki Sentinelese kabilesi ise dünyanÄ±n geri kalanÄ±yla hiçbir temasa girmeden, koruma altÄ±nda ve dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip olarak yaÅŸÄ±yor.

BBC'nin Hint medyasÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, ABD vatandaÅŸÄ±nÄ± tekneyle adaya götüren balÄ±kçÄ±lar, adamÄ±n yerliler tarafÄ±ndan ok ve yayla öldürüldüÄŸünü söyledi. Misyoneri yasalarÄ± çiÄŸneyerek adaya götürmekle suçlanan 7 balÄ±kçÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

YERLÄ°LER YARGILANMAYACAK

Hindistan'da Andaman ve Nikobar AdalarÄ±'nÄ±n yerli halklarÄ±yla temasa geçilmesi yasak. Hindistan hükümeti 2017'de çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bir yasal düzenlemeyle Andaman kabilelerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekilmesini bile yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yasal düzenlemeler nedeniyle ABD'li misyoneri öldürenlerin polis tarafÄ±ndan yakalanÄ±p yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lmasÄ± mümkün deÄŸil.

Misyonerin balÄ±kçÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±yla daha önce 4-5 kez adayÄ± ziyaret ettiÄŸinin öÄŸrenildiÄŸini aktaran BBC Hintçe Servisi'nden Subir Bhaumik, "Polis için zor bir iÅŸ. Yerlileri gözaltÄ±na dahi alamazlar. Yasalara aykÄ±rÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

John Chau, 21 Ekim'de bölgeye yönelik ziyaretini Instagram'da paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (FotoÄŸraf: Instagram.com/johnachau)

TEMAS ÖLDÜRÜCÜ OLABÄ°LÄ°R

Andaman kabilelerinin korunmasÄ± için dünya çapÄ±nda kampanyalar yürütülüyor. 'Jarawa' ve 'Sentinelese' olarak adlandÄ±rÄ±lan iki kabile hâlâ avcÄ±-toplayÄ±cÄ± halklar olarak yaÅŸÄ±yor. DÄ±ÅŸ dünyayla temasa geçmeleri halinde salgÄ±n hastalÄ±klara yakalanÄ±p ölmeleri riski büyük. Kabile halklarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin basit nezle virüslerine karÅŸÄ± dahi savunmasÄ±z olabileceÄŸi düÅŸünülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 09:35

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