SavcÄ±lÄ±k: â€˜Åžerefsiz, alÃ§ak, dÃ¼zenbazâ€™ ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soyluâ€™nun Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™yu hedef alan hakaretleri iÃ§in savcÄ±lÄ±k â€˜ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ dedi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Man adasÄ± belgeleri ile ilgili eleÅŸtirilerde bulunan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’yu hedef alarak hakaretler sÄ±ralayan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

Soylu, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için “Ä°spat etmezse ÅŸerefsizdir ve alçaktÄ±r. FETÖ’cülerle beraber iÅŸbirliÄŸinin bedelini ödeyecektir. Bir çirkefle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n veya yakÄ±nlarÄ±nÄ±n paralarÄ±nÄ±n olduÄŸunu ispat etmezse, biz onun boÄŸazÄ±na ne takacaÄŸÄ±z o görecek, hangi çÄ±ngÄ±raklarÄ± takacaÄŸÄ±z. Bir düzenbaz söz konusudur. Bu adam edepsiz siyaset yapÄ±yor. Türkiye böyle bir sahtekâr görmemiÅŸtir” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

AÄ°HM KARARINA ATIF

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±na raÄŸmen savcÄ±lÄ±k kararda AÄ°HM’ye atÄ±fta bulundu ve Soylu’nun sözlerinin, ifade özgürlüÄŸü ve eleÅŸtiri hakkÄ± kapsamÄ±nda olduÄŸu savunuldu. Kararda özetle ÅŸöyle denildi: “Fikirlerin serbestçe dile getirilmediÄŸi toplumlarda kamusal sorunlar hakkÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± bilgi edinmek ve çözüme ulaÅŸmak mümkün deÄŸildir. Bireylerin bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±na hoÅŸgörülü yaklaÅŸmak, demokratik siyasi sistemin önemli bir bileÅŸenidir. AÄ°HM, ifade özgürlüÄŸünün herkes için deÄŸerli olmakla birlikte siyasi partiler ve faal üyeleri için özel bir önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir. Politik tartÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda politikacÄ±lara yöneltilmiÅŸ eleÅŸtiriler söz konusu olduÄŸunda, saldÄ±rgan sözcükler kullanÄ±lmasÄ±, sert eleÅŸtiriler yapÄ±lmasÄ± ve kaba cümleler kurulmasÄ± beklenebilir bir ÅŸeydir ve AÄ°HM daha fazla hoÅŸgörü gösterir. AÄ°HM daha ileri bir kabul ile bilgi ve kanaatleri açÄ±klama özgürlüÄŸünün bir ölçüde abartmayÄ± hatta kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya baÅŸvurmayÄ± da içerdiÄŸini savunmuÅŸtur.” (HABER MERKEZÄ°)

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