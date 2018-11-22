GÃ¼ney Sudan'da 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Facebook'ta aÃ§Ä±k arttÄ±rma ile satÄ±ldÄ±

GÃ¼ney Sudan'da 16 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun Facebook'ta aÃ§Ä±k arttÄ±rma ile satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

25 Ekim tarihinde sosyal medya platformu Facebook üzerinden verilen ilanÄ±n 15 gün boyunca sitede kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. OlayÄ±n farkÄ±na varan Facebook ilanÄ± derhal kaldÄ±rdÄ±, ancak kÄ±z çocuÄŸunun 3 KasÄ±m'da evlendirildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

Euronews'te yer alan habere göre, aralarÄ±nda Güney SudanlÄ± üst düzey hükümet yetkililerinin de bulunduÄŸu 5 kiÅŸi açÄ±k arttÄ±rmaya katÄ±ldÄ±. Müzayedeyi kazanan, kÄ±zÄ±n ailesine 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolar baÅŸlÄ±k parasÄ± verdi.

FACEBOOK, 'BU GÖNDERÄ° POLÄ°TÄ°KAMIZI Ä°HLAL EDÄ°YOR'

KÄ±z çocuÄŸu evlendirildikten bir hafta sonra ilanÄ±n farkÄ±na varan Facebook'un Euronews'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu gönderi, insan ticaretine karÅŸÄ± politikalarÄ±mÄ±zÄ± ihlal ediyor. PaylaÅŸÄ±m, sayfa, reklam ya da grup; Facebook hiçbir ÅŸekilde insan ticareti yapÄ±lmasÄ±na izin vermemektedir." dendi.

Facebook sözcüsü ilanÄ± derhal kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, bunu siteye yükleyen kiÅŸinin profilini de temelli olarak kapattÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°NSAN HAKLARI ÖRGÜTLERÄ° TEPKÄ°LÄ°

UluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸu Plan International da yaÅŸanan bu durumu 'teknolojinin barbarca kullanÄ±lmasÄ±' olarak nitelendirdi. Kurumun Güney Sudan Temsilcisi George Otim, "Teknolojinin barbarca kullanÄ±lmasÄ± modern köle pazarlarÄ±nÄ± çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Günümüzde, bu devirde dünyanÄ±n en büyük sosyal aÄŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±n evlilik için satÄ±lmasÄ± inanÄ±lÄ±r gibi deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BAÅžKA AÄ°LELERÄ°N DE AYNI YOLU Ä°ZLEMESÄ°NDEN ENDÄ°ÅžE EDÄ°LÄ°YOR

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± yerel medyada geniÅŸ yer bulan bu haberin bazÄ± aileleri cesaretlendirmesi konusunda da endiÅŸeli. Güney Sudan'da 18 yaÅŸÄ±ndan öncesi evlilik yasal deÄŸil, ancak ülkede çocuk evlilikleri oldukça yaygÄ±n. Ä°nsan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± Güney Sudan'da kÄ±zlarÄ±n yüzde 52'sinin 18 yaÅŸÄ±ndan önce evlendirildiÄŸini belirtiyor. (HABER MERKEZÄ°)

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