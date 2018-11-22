KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, Trump'Ä± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in Suudi yÃ¶netiminden baskÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n, 2016'da Suudi Arabistan'dayken Trump'Ä± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in Suudi yÃ¶netimince mesleÄŸini yapmaktan men edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, 2016'da Suudi Arabistan'dayken ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± eleÅŸtirdiÄŸi için Suudi yönetimince mesleÄŸini yapmaktan men edildiÄŸi ve tutuklanmamak için ABD'ye geldiÄŸi belirtildi.

ABD medyasÄ±nda yer alan bilginin, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Raporu Suudi Arabistan bölümünde de yer almasÄ± dikkati çekti.

Trump'Ä± eleÅŸtirdiÄŸi için Suudi krallÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, çalÄ±ÅŸmakta olduÄŸu al-Hayat gazetesinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yazmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸi belirtilen raporda, ayrÄ±ca konferans vermesi ve televizyon kanallarÄ±na çÄ±kmasÄ± da yasaklanan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, yasaÄŸÄ±n kalkmasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra tutuklanma endiÅŸesiyle ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Raporda, ABD'ye gelmesinin ardÄ±ndan Suudi yönetimini Yemen politikasÄ±, basÄ±n özgürlüÄŸü ve diÄŸer konularda eleÅŸtirmeye baÅŸlayan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, ülkesine geri dönmesi durumunda tutuklanacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi ifade edildi.

KaÅŸÄ±kçÄ±, Suudi yönetimi tarafÄ±ndan baskÄ± görmesine sebep olan yazÄ±larÄ±nda Trump'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± "çeliÅŸkili" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ, "BaÅŸkan Trump'Ä±n, baÅŸkan adayÄ± Trump'tan daha farklÄ± olmasÄ±nÄ± beklemek en iyi ihtimalle yanlÄ±ÅŸ bir umuttur." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸunda öldürülmesinden bu yana, cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çÄ±kan Trump, dün yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerinin devam edeceÄŸi yönünde mesajlar vermiÅŸti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsÄ±lmaz ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±" devam ettirmek istediÄŸini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasÄ±nda, siyasi ya da baÅŸka sebeplerden dolayÄ± farklÄ± bir yöne doÄŸru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliÄŸiyle aynÄ± doÄŸrultuda olduÄŸu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri deÄŸerlendireceÄŸim." yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

ABD Savunma BakanÄ±ndan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±

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