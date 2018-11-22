Suudi Bakan: TÃ¼rkiye KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetindeki tÃ¼m kanÄ±tlarÄ± sunsun

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr: TÃ¼rkiye KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetindeki tÃ¼m kanÄ±tlarÄ± sunsun, bilgi sÄ±zmasÄ±nÄ± engellesin.

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'Ä±n görevden alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n "kÄ±rmÄ±zÄ± çizgileri olduÄŸunu" söyledi. Cubeyr ayrÄ±ca Türkiye’ye yönelik tüm kanÄ±tlarÄ± sunma ve bilgi sÄ±zmasÄ±na engel olma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± da tekrarladÄ±. Cubeyr, Veliaht Prensin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine de karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

‘LÄ°DERLERÄ°MÄ°Z KIRMIZI ÇÄ°ZGÄ°MÄ°ZDÄ°R’

Riyad'da BBC Muhabiri Lyse Doucet'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Cubeyr "Suudi Arabistan'da liderlerimiz kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimizdir. Kutsal camilerin koruyucusu (Kral Salman) ve Veliaht Prens (Muhammed bin Salman) kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimizdir." dedi.

TÜRKÄ°YE’YE ÇAÄžRI

Cubeyr "Bütün Suudi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± temsil ederler ve bütün Suudi vatandaÅŸlarÄ± onlarÄ± temsil eder. KralÄ±mÄ±z ve Veliaht Prensimiz hakkÄ±nda herhangi bir aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± tartÄ±ÅŸmayÄ± hoÅŸ görmeyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

‘SORUMLU HERKESÄ° CEZALANDIRACAÄžIZ’

Cubeyr, Muhammed bin Salman'Ä±n cinayete karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tekrarladÄ± ve "Bunu çok net söyledik. SoruÅŸturmalarÄ±mÄ±z devam ediyor ve bundan sorumlu herkesi cezalandÄ±racaÄŸÄ±z" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

ABD Savunma BakanÄ±ndan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 01:15

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