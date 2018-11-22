Galata, AtatÃ¼rk ve Metro kÃ¶prÃ¼leri trafiÄŸe kapanacak

Galata, AtatÃ¼rk ve Metro kÃ¶prÃ¼leri, bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasÄ±nda araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece bir süre yaya ve araç trafiÄŸine kapatÄ±larak deniz trafiÄŸine açÄ±lacak.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk (UnkapanÄ±) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararÄ± gereÄŸi bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasÄ±nda araç ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

Köprülerin deniz trafiÄŸine açÄ±lmasÄ± nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 01:11

www.evrensel.net