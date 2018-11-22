ABD Savunma BakanÄ±ndan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis: BaÅŸkanlarÄ±n her zaman her konuda lekesiz ortaklarla Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olamÄ±yor.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon), gazetecilerle bir araya geldi ve çeÅŸitli konularda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de saÄŸlanan ateÅŸkese deÄŸinen Mattis, "Son beÅŸ gündür cephe hatlarÄ± oldukça sakin. Son üç gündür hiçbir çatÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±." dedi.

Mattis, Suudi Arabistan'Ä±n onayÄ±yla bazÄ± yaralÄ± Husi savaÅŸçÄ±larÄ±n hastanelere taÅŸÄ±nmasÄ±na izin verildiÄŸini kaydetti.

Yemen'in bölgede tek sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) ülkeleri arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n da devam ettiÄŸini belirten Mattis, Suudi Arabistan'Ä±n öncülüÄŸünde OrtadoÄŸu Güvenlik OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kurulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ° AÇIKLAMASI

Mattis, "Suudi Arabistan ÅŸu anda bu çabada kilit ülkelerden biri. OrtadoÄŸu'da istikrar saÄŸlamak için birlikte çalÄ±ÅŸmanÄ±n yollarÄ±nÄ± aramak üzere bu çaba sessizce devam ediyor. KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±ndan dolayÄ± bu çaba daha aktif, kamuoyuna açÄ±k bir ÅŸekilde ele alÄ±nmÄ±yor ÅŸu anda." diye konuÅŸtu.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine yönelik gerçekleri öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Mattis, "BaÅŸkanlarÄ±n her zaman her konuda lekesiz ortaklarla çalÄ±ÅŸma özgürlüÄŸü olamÄ±yor." dedi.

ABD'nin iki prensibi bulunduÄŸunu belirten Mattis, bunlardan birinin cinayeti iÅŸleyenlerden veya cinayetle iliÅŸkili olanlardan hesap sorma, diÄŸerinin ise stratejik iliÅŸkileri korumak olduÄŸunu dile getirdi.

Mattis, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suudi Arabistan'Ä±n (KaÅŸÄ±kçÄ± konusundaki) soruÅŸturmasÄ±nÄ± izleyen kurumdur. Yönetim bu konuda kongreye danÄ±ÅŸmaya devam ediyor." ifadesini kullandÄ±.

"Cinayetin sorumlularÄ± konusunda CIA'in mi yoksa Suudi Arabistan hükümetinin mi açÄ±klamasÄ±na inanÄ±yorsunuz?" sorusuna Mattis, "Ne CIA'in ne de Suudi hükümetinin bunu tam olarak tespit etmiÅŸ olduÄŸuna inanmÄ±yorum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (AA)

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