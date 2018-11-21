Tuzla'da boya fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

YangÄ±nda yaralÄ± ve can kaybÄ± yaÅŸanmazken yangÄ±na mÃ¼dahale eden bazÄ± itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Tuzla'da bir boya fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olay yerine çok itfaiye ekipleri sevk edildi. YangÄ±nda yaralÄ± ve can kaybÄ± yaÅŸanmazken yangÄ±na müdahale eden bazÄ± itfaiye erleri dumandan etkilendi. Ä°tfaiye erlerine olay yerindeki saÄŸlÄ±k görevlilerince müdahale edildi. Tuzla'da, bir boya fabrikasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu söndürüldü.

YangÄ±n, saat 21.15 sÄ±ralarÄ±nda Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki boya ve vernikçiler sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Görevliler tarafÄ±ndan fark edilen yangÄ±n, itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye Kartal, Pendik, Kurtköy, OrhanlÄ± ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Statik boya imalatÄ± yapan fabrikada çÄ±kan yangÄ±nÄ±n fabrika içerisinde kurulan platforma kaynak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada meydana geldiÄŸi öÄŸrenildi. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan söndürüldü. Söndürme çalÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan bazÄ± itfaiye erleri çÄ±kan yoÄŸun dumandan etkilendi. Ä°tfaiye erlerine olay yerine gelen ambulansÄ±n içinde saÄŸlÄ±k ekiplerince müdahale edildi. Site yöneticisi Nuri KÄ±zÄ±ltepe yangÄ±nla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

Statik boya ham maddesi üretim yeri burasÄ±. Burada içeride platformla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor arkadaÅŸlar gündüz. Oradan düÅŸen kaynak kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor olmalÄ±. Sonradan paydos ettikten sonra güvenlik beni aradÄ± bu yangÄ±n öncesinde. 'Bir koku var sitede ama yakalayamÄ±yoruz' dedi. O kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±ndan sonra anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla tekrar telefon ettiler abi yangÄ±n baÅŸladÄ± dediler. Bende itfaiyeye haber verdim."

Emniyet ekipleri çÄ±kan yangÄ±nla ilgili soruÅŸtuma baÅŸlattÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin fabrikadaki soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. (DHA)

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