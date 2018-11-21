Aday olan TOBB ve TESK Ã¼yeleri, seÃ§ilemezse gÃ¶revlerine dÃ¶nebilecek

FotoÄŸraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)

Aday olan TOBB ve TESK Ã¼yeleri, seÃ§ilemezse gÃ¶revlerine dÃ¶nebilecek

    • 21 KasÄ±m 2018 23:21

    GÃ¶revinden ayrÄ±lan TOBB ve TESK baÅŸkan ve Ã¼yelerinin, seÃ§ilemedikleri takdirde eski gÃ¶revlerine dÃ¶nebilmelerine imkan tanÄ±yan kanun kabul edildi.

    Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylÄ±k için görevinden ayrÄ±lan TOBB ve TESK baÅŸkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanÄ±yan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. (AA)

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