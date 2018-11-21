ABD: Suriye'nin kuzeyinde gÃ¶zlem noktalarÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, ABD'nin, Suriye'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ± boyunca birkaÃ§ yerde gÃ¶zlem noktasÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, ABD'nin, Suriye'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ± boyunca birkaç yerde gözlem noktasÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) gazetecilerle bir araya gelen Mattis, "Türkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygÄ±lanmasÄ± için birçok nedeni var. Bu kaygÄ±larÄ±n hiç birini ciddiye almÄ±yor deÄŸiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktasÄ± kuruyoruz. Bu ÅŸimdi bir deÄŸiÅŸikliktir. Suriye'nin kuzey sÄ±nÄ±rÄ± boyunca birkaç yerde gözlem noktalarÄ± kuracaÄŸÄ±z, çünkü en azÄ±ndan bizim faaliyet alanÄ±mÄ±zdan kaynaklÄ± bir ÅŸey gördüÄŸümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi içindeyiz. Türkiye'ye yakÄ±ndan bu konuyu danÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hem ordu hem de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± onlara danÄ±ÅŸÄ±yor. Türkiye'ye yönelik ortaya çÄ±kabilecek ve gördüÄŸümüz her türlü tehdidi takip etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

KuracaklarÄ± noktalarÄ±n açÄ±k bir ÅŸekilde gece ve gündüz seçilebilecek ÅŸekilde iÅŸaretlenmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sÄ±nÄ±rÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndan çok konuÅŸuyor olacaÄŸÄ±z. Gece ve gündüz çok açÄ±k bir ÅŸekilde iÅŸaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduÄŸumuz net olarak görecek." diye konuÅŸtu.

James Mattis, gözlem noktalarÄ±nÄ±n kurulma sebebini ise ÅŸu sözlerle açÄ±kladÄ±:

"Bu, Orta FÄ±rat Vadisi'nde savaÅŸanlarÄ±n savaÅŸtan çekilmemesini ve coÄŸrafi halifelikten geriye kalan kÄ±smÄ±nÄ± bitirmeye devam etmelerini saÄŸlamak üzere dizayn edilmiÅŸtir. DüÅŸman küçük bir alana sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±kça, ellerindeki alanlarÄ± daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiÄŸimiz gibi orada zor bir savaÅŸ var." (AA)

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