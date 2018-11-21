AÃ§lÄ±k grevindeki Leyla GÃ¼ven'e cezaevi yÃ¶netiminden disiplin cezasÄ±

Cezaevinde aÃ§lÄ±k grevine giren HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e cezaevi idaresi, 'Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan iÅŸten yoksun bÄ±rakma' cezasÄ± verdi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlÄ±k grevine girmesiyle hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatan tutuklu bulunduÄŸu cezaevi idaresi, “1 ay süre ile ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±lan iÅŸten yoksun bÄ±rakma” cezasÄ± verdi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacÄ±yla tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± süresiz dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi 14’üncü gününe girdi. BaÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylem sonrasÄ± ise Güven hakkÄ±nda tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumu MüdürlüÄŸünce disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

‘EYLEMÄ°M SUÇ TEÅžKÄ°L ETMÄ°YOR’

5275 sayÄ±lÄ± Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda Kanunu’nun 47’nci maddesi doÄŸrultusunda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Güven’in savunmasÄ± alÄ±ndÄ±.

Güven, yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda “Halk tarafÄ±ndan seçilen bir milletvekili olarak, toplumsal barÄ±ÅŸa bir katkÄ±da bulunmak ve halkÄ±mÄ±zÄ±n bana vermiÅŸ olduÄŸu sorumluluk gereÄŸi, SayÄ±n Öcalan üzerindeki aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tecridin kaldÄ±rÄ±larak, çatÄ±ÅŸmalÄ± ortamÄ±n sona ermesi için koÅŸullarÄ±nÄ±n bir an önce iyileÅŸtirilmesi, ailesi veya avukatlarÄ±yla görüÅŸmesi gerektiÄŸini belirtiyorum” dedi.

DÄ°SÄ°PLÄ°N CEZASI VERÄ°LDÄ°

Cezaevi MüdürlüÄŸü ise, “AçlÄ±k grevi ile kurum asayiÅŸ ve güvenliÄŸinin zafiyete uÄŸrayacaÄŸÄ±” gerekçesiyle 5275 sayÄ±lÄ± Kanun’un 40’Ä±ncÄ± Maddesi’nin 2’nci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendi olan “açlÄ±k grevi yapmak” maddesine dayanarak Güven’e 1 aydan 3 aya kadar bazÄ± etkinliklere katÄ±lmaktan alÄ±koyma cezasÄ± verdi. Ancak Güven’in aynÄ± yönde henüz uygulanmamÄ±ÅŸ bir disiplin cezasÄ± bulunmasÄ±ndan kaynaklÄ± bir üst ceza olan “1 ay süre ile ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸÄ±lan iÅŸten yoksun bÄ±rakma” cezasÄ± verildi.

KARARA Ä°TÄ°RAZ EDÄ°LECEK

Güven’in AvukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, “BaÅŸvurulan madde de biraz düÅŸündürücü. Cezaevlerinde ücretsiz iÅŸler de yaptÄ±rÄ±labiliyor mahkumlara. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± devam eden bir milletvekiline kalkÄ±p cezaevinde ücretli bir iÅŸe tabi tutulmayacaÄŸÄ±na dair bir disiplin cezasÄ± kararÄ± verilmesi her ÅŸeyden evvel bir hukuk ayÄ±bÄ±dÄ±r. Bunu kabul etmek mümkün deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla karara karÅŸÄ± itiraz hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z” dedi. (DiyarbakÄ±r/MA)

HDP'li vekiller engellemelere raÄŸmen Leyla GÃ¼ven iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 22:10

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