Midyat'taki kamptan sÃ¼rÃ¼len Ezidi aileler: Nereye gideriz bilmiyoruz

Midyatâ€™ta kaldÄ±klarÄ± kampÄ±n kapatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesiyle Midyat'ta kalmaya devam eden Ezidi aileler zor koÅŸullarda yaÅŸÄ±yor.

IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yerleÅŸtirildikleri Midyat’taki kampÄ±n kapatÄ±lmasÄ± üzerine kimi Êzidî aileler, ilçede kalmaya devam etti. Bunlardan iki kardeÅŸ zor bela bulduklarÄ± 2 gözlü evde 12 kiÅŸi yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. DüÅŸük ücretle bir iÅŸ bulan Smail Milko, “Ne zamana kadar burada kalacaÄŸÄ±z, buradan sonra nereye gideceÄŸiz bilmiyoruz” dedi. Nura Hêsen ise, “Kampta en azÄ±ndan diÄŸer Êzidî aileler ile birbirimize yardÄ±m edebiliyorduk. Ama ÅŸimdi hepimiz bir yere savrulduk” dedi.

Åžengal’e 2014 yÄ±lÄ±nda IÅžÄ°D’in saldÄ±rmasÄ± üzerine Türkiye’ye gelen 4 bini aÅŸkÄ±n Êzidî, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± baÄŸlÄ± FidanlÄ±k KampÄ±’na yerleÅŸtirilmiÅŸti. Ancak belediyeye kayyÄ±m atanmasÄ± sonrasÄ± kamp boÅŸaltÄ±larak buradaki aileler Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan AFAD kampÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸti. Ancak kamp, geçtiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ± içinde Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±nda Ahmet Kanbal’Ä±n haberine göre, kampta bulunan birçok aile ise can güvenlikleri olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki kamplar yerine Midyat’ta kalmayÄ± tercih etti. KiraladÄ±klarÄ± evlerde yaÅŸamaya baÅŸlayan aileler, zor koÅŸullarda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürme çabasÄ±nda.

12 KÄ°ÅžÄ° 2 GÖZLÜ EVDE KALIYOR

FotoÄŸraf: MA

Bunlardan ikisi aileleri ile birlikte Yeni Mahalle’de yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdüren Smail ve Hêsen Milko kardeÅŸler. Kendi imkanlarÄ±yla kiraladÄ±klarÄ± iki odalÄ± harabe durumdaki bir evde, en büyüÄŸü 61 yaÅŸÄ±nda olan Hêsen Milko ile en küçüÄŸü henüz 4 yaÅŸÄ±ndaki Amed Smail’den oluÅŸan 12 kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. YÄ±llardÄ±r oradan oraya sürüklenen aileler, bir sonraki duraklarÄ±nÄ±n neresi olacaÄŸÄ±nÄ±n kaygÄ±sÄ± içerisinde.

ANNE KARNINDA GÖÇLE TANIÅžTI

Smail ve Hêsen kardeÅŸler, IÅžÄ°D’in Åžengal’e dönük saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce Êzidî’yle birlikte Xanesor Bölgesi’ne doÄŸru göç etmeye baÅŸladÄ±. Göç yolunda birçok aile fertlerini geride bÄ±rakan Smail ve Hêsen kardeÅŸler, daha sonra 11 kiÅŸi olarak Türkiye tarafÄ±na geçmek zorunda kaldÄ±. Aileler ilk olarak ÅžÄ±rnak’a, ardÄ±ndan ise DiyarbakÄ±r’da kurulan kampa yerleÅŸti. Dört çocuÄŸu bulunan ve Åžengal’e dönük saldÄ±rÄ±lar sÄ±rasÄ±nda hamile olan Smail Milko’nun eÅŸi Zehra Milko burada beÅŸinci çocuÄŸunu dünyaya getirdi. Zehra ve Smail çifti, beÅŸinci çocuklarÄ±nÄ± ismini ise çok sevdikleri DiyarbakÄ±r kentinin Kürtçe ismi olan Amed koydu. Amed’in doÄŸumundan 2 yÄ±l sonra tekrardan göç etmek zorunda bÄ±rakÄ±lan Smail ve Hêsen kardeÅŸler, bu kez de Midyat’taki mülteci kampÄ±na yerleÅŸtirildi.

‘KALDIÄžIMIZ EVÄ° ZOR BELA BULDUK’

FotoÄŸraf: MA

YÄ±llardÄ±r göç etmek zorunda kalan kardeÅŸlerden Smail Milko, zor günlerin bir türlü sona ermediÄŸini söyledi.

“Göç ettirilmek biz Êzidîlerin kaderi olmuÅŸ” diyen Milko, evdeki büyüklerin Åžengal’e, küçüklerin ise Avrupa’ya gitmek istediklerini aktararak, “Bu yüzden ne Åžengal’e dönebildik, ne de kimsenin Avrupa’ya gitmesine izin verdim. Åžimdi buradayÄ±z. Bekliyoruz, ne zamana kadar burada kalacaÄŸÄ±z, buradan sonra nereye gideceÄŸiz henüz bilmiyoruz” sözleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ± çaresizliÄŸi dile getirdi.

KaldÄ±klarÄ± evi zor bela bulduklarÄ±nÄ± belirten Milko, ailesinden herhangi birisinin sürekli bir iÅŸe giremediÄŸini kaydetti. “Ä°ÅŸ olursa gidiyoruz. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan yardÄ±mlarla geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” diyen Milko, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸlerden emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Günlük 25-30 TL ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Milko, bu kadar düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmayÄ±, “mecburuz” ÅŸeklinde açÄ±kladÄ±.

Göç etmek zorunda kaldÄ±ktan sonra yerleÅŸtikleri DiyarbakÄ±r’daki yerin diÄŸer yerlere oranla daha rahat olduÄŸunu dile getiren Milko, “Ama orada kalmamÄ±za da izin verilmedi. Geri de dönemedik” dedi. Milko, son olarak yarÄ±sÄ± topraÄŸÄ±n altÄ±nda olan evi iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “NasÄ±l mÄ± yaÅŸÄ±yoruz? Yerin altÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz. Halimiz ortada.”

TEDAVÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N DESTEK BEKLÄ°YOR

Beyninde ur ile yaÅŸamak zorunda kalan Hêsen Milko (61) ise, Türkiye’ye geldikten sonra da benzer durumlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±na dikkat çekti. Ä°laçlarÄ±nÄ± yeteri kadar alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Milko, tedavi olmak için destek bekliyor.

FotoÄŸraf: MA

(HABER MERKEZÄ°)

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