Krizde Ã¶nce kadÄ±nlar iÅŸsiz kalÄ±yor

MÃ¼lkiye Emek AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi, 'Kriz ve KadÄ±n EmeÄŸi' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda panel dÃ¼zenledi.

Mülkiye Emek AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi, Kriz ve Emek Panellerinin ikincisini 25 KasÄ±m öncesi “Kriz ve KadÄ±n EmeÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±. Mülkiyeliler BirliÄŸinde yapÄ±lan etkinlikte, kriz koÅŸullarÄ±nda baÅŸta ücretli çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar olmak üzere emekçilerin hayatlarÄ± üzerindeki etkilerine yer verildi.

Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Emel MemiÅŸ ve Akademisyen Dr. Melda Yaman’Ä±n katkÄ±larÄ±yla gerçekleÅŸen panelde, kriz ortamÄ±nda eÅŸitsizliÄŸin derinleÅŸtiÄŸine dikkat çektiler. Kriz koÅŸullarÄ±nda kadÄ±n emeÄŸinin farklÄ± biçimlerde etkilendiÄŸini söyleyen Dr. Melda Yaman, “Ä°ÅŸçi denilince aklÄ±mÄ±za ilk önce erkek iÅŸçi geliyor. KadÄ±n emeÄŸinin kapitalist ortamda özgül biçimlerde sömürülüyor olmasÄ±, hane içerisindeki iÅŸlerin hâlâ kadÄ±n iÅŸi olarak görülmesi, erkek ÅŸiddeti karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor ve ataerkiyi burada eÅŸitsiz iliÅŸkiler biçimine dahil etmek gerekiyor” dedi.

Krizlere bakarken ataerki ile kapitalizm ve sermaye arasÄ±ndaki iliÅŸkiye deÄŸinen Yaman, “Ataerki kapitalizm öncesinde de varken ve kadÄ±nlarÄ±n bedeninden, emeÄŸinden, cinselliÄŸinden yararlanÄ±yordu ve sermaye koÅŸullarÄ±nda örgütleniyor. Bugün de sermayenin her türlü iÅŸleyiÅŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kadÄ±n erkek eÅŸitsizliÄŸini saÄŸlÄ±yor ve ataerkiyi yeniden üretiyor” dedi.

ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ°LÄ°K, GÜVENCESÄ°ZLÄ°K VE FAHÄ°ÅžELÄ°K...

Kriz ortamÄ±nda ilk olarak kadÄ±nlarÄ±n iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yaman, ayrÄ±ca kadÄ±nlarÄ±n ucuz iÅŸ gücü olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Yaman yaptÄ±klarÄ± bir araÅŸtÄ±rmadan örnek vererek “KarÄ± koca çalÄ±ÅŸan kadÄ±n ve erkekler aynÄ± bankada çalÄ±ÅŸsalar ve aynÄ± anda iÅŸten çÄ±kartÄ±lsalar bile erkekler kadÄ±nlardan daha erken iÅŸ buluyor” dedi. Ä°ÅŸsiz kalmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kriz dönemlerinde ise baÅŸka açÄ±dan kadÄ±nlarÄ±n çok düÅŸük ücretle güvencesiz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yaman, “Bu süreçte çocuk iÅŸçiliÄŸi, güvencesiz iÅŸçilik, fahiÅŸeliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda hayatta kalma stratejisi olarak görülüyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Doç. Dr. Emel MemiÅŸ, önceki krizlerle yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalardan öngörüler sunacaÄŸÄ±nÄ± ancak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kriz dönemlerinde yapÄ±lanlarÄ±n çok deÄŸiÅŸmediÄŸine deÄŸindi. MemiÅŸ, yaÅŸanan bu krizde özel belirtilerin olduÄŸunu ifade ederek, otoriter rejimlerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Türkiye’deki üretim dönüÅŸüm cephesinde iç açÄ±cÄ± fotoÄŸraf olmadÄ±ÄŸÄ± belirten MemiÅŸ, “En zengin yüzde 1’lik kesimin servet payÄ±nÄ±n 2005’ten 2014’e geldiÄŸimizde yüzde 13 puan arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu, Türkiye ile benzer politika uygulayan ülkelere oranla çok yüksek bir oran.”dedi.

HANELERÄ°N YÜZDE 64’Ü GEÇÄ°M GÜÇLÜÄžÜ ÇEKÄ°YOR

2017 rakamlarÄ±na göre de geçim güçlüÄŸü çeken hane halkÄ±nÄ±n yüzde 62 ve 64 oranlarÄ±nda seyrettiÄŸini ifade eden MemiÅŸ, bu noktada aile odaklÄ± politikalarÄ±n tamamen aile odaklÄ± hale getirilmesine KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±na en son da ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n parçasÄ± olmasÄ± ile örnek verdi. MemiÅŸ, OECD’nin 2018 cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi raporuna göre Türkiye’nin iktisadi yaÅŸam açÄ±sÄ±ndan 0.5’in da altÄ±nda olduÄŸunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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