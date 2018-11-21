TARÄ°Åž direniÅŸi 15. gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±

Ä°zmir ÇiÄŸli'de bulunan TARÄ°Åž fabrikasÄ±ndan GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye olduklarÄ± için atÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸe geri dönmek için fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸ 15. günü geride bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸçilerin mücadele azmi ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sürerken DÄ°SK'e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse, mesai bitiminde içeride çalÄ±ÅŸan iÅŸçiere seslendi.

"Bu onurlu mücadele, ÅŸanlÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± buraya dikene kadar GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ± bu kapÄ±dan asla ayrÄ±lmayacak" diyen Gürsel Köse, TARÄ°Åž yönetiminin fabrika önünde direnen iÅŸçileri yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Köse, "Bu kapÄ±daki iÅŸçiler asla yalnÄ±z kalmaz, bizim sÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimiz var, kardeÅŸ sendikalarÄ±mÄ±z var, emekten yana dostlarÄ±mÄ±z var, demokratik kitle örgütlerimiz var. Asla ve asla biz yalnÄ±z kalmayacaÄŸÄ±z. Ä°stediÄŸiniz kadar baskÄ± yapÄ±n, istediÄŸiniz kadar tehdit edin, bu onurlu mücadeleden asla ve asla bizleri yÄ±ldÄ±ramayacaksÄ±nÄ±z. Tek bir koÅŸulu var, atÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nacak, sendikal haklar tanÄ±nacak ve sendikayla toplu iÅŸ sözleÅŸmesi masasÄ±na otuarcaksÄ±nÄ±z" diyerek TARÄ°Åž yönetimine seslendi.

'PATRON, Ä°NSANLARI EKMEÄžÄ°YLE TERBÄ°YE ETMEYE ÇALIÅžIYOR'

Patronun anaysasal suç iÅŸlediÄŸini vurgulayan Köse, "Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz demokratik ve anayasal hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda fabrika yönetimi, insanlarÄ± ekmeÄŸiyle terbiye etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu baÅŸaramayacaklar. TARÄ°Åž'i yönetenler hukuk müÅŸavirlerini getirsinler, biz de getirelim hukuk müÅŸavirlerimizi ve burada çalÄ±ÅŸan tüm iÅŸçi kardeÅŸlerimizle beraber herkese açÄ±k bir toplantÄ± düzenleyelim. YasalarÄ± ve uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri açalÄ±m önümüze, bakalÄ±m GÄ±da-Ä°ÅŸ olarak burada sizler adÄ±na sözleÅŸme yapma hakkÄ±mÄ±z var mÄ± yok mu!" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

GÄ±da-Ä°ÅŸ: TayaÅŸ'tan atÄ±lan iÅŸÃ§iler geri alÄ±nsÄ±n!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 20:40

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