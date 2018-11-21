Edirne Belediye BaÅŸkanÄ±: AlÄ±n bunu gÃ¶revden. Oyun mu oynuyoruz?

Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, bÃ¼tÃ§e taslaÄŸÄ±na '283 milyon 508 bin lira' yerine '283 milyon 500 lira' yazan kiÅŸiyi gÃ¶revden aldÄ±.

Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Gürkan, 2019 yÄ±lÄ± bütçesini taslak bütçe kitapçÄ±ÄŸÄ±na yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lmasÄ±na tepki gösterip, yazan kiÅŸiyi görevden aldÄ±. Gürkan, "283 milyon 508 bin lira yapmasÄ± lazÄ±m, siz buraya 283 milyon 500 lira yazÄ±yorsunuz. AlÄ±n bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada?" dedi.

Edirne Belediye Meclisi, kasÄ±m ayÄ± olaÄŸan toplantÄ±sÄ±nÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Gürkan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirdi. 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü toplantÄ±da, 2019 bütçesi yüzde 8 oranÄ±nda artarak 283 milyon 508 bin TL olarak onaylandÄ±. Gürkan, mümkün olan en gerçekçi bütçeyi hazÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu yÄ±l ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± da göz önünde bulundurarak mümkün olan en net ÅŸekliyle bir gerçekçi bütçe hazÄ±rlama çalÄ±ÅŸmasÄ±na girdik. Bütçeyi müdürlüklerin tekliflerinden daha aÅŸaÄŸÄ±ya çektik daha gerçekçi olsun diye. Bütçedeki artÄ±ÅŸ oranÄ± bir önceki yÄ±la oranla yüzde 8. Enflasyon yüzde 24,5 olarak açÄ±klandÄ± ama biz daha gerçekçi olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan yüzde 8 olarak artÄ±ÅŸ yaptÄ±k bütçede. Bu yÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nÄ± 9 milyon 768 bin 528 TL gelir fazlasÄ±yla kapamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Bunu da paylaÅŸmak isterim" dedi.

YANLIÅž YAPAN GÖREVLÄ°NÄ°N GÖREVÄ°NE SON VERDÄ°

Gürkan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bütçe taslaÄŸÄ±nda gelir ve gider kalemleri tek tek okunarak oylandÄ±. Bütçe görüÅŸmelerinin sonunda ise bütçe taslak kitabÄ±nda 2019 gelir bütçesi toplamÄ±nÄ± 283 milyon 508 bin TL yerine 283 milyon 500 TL yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fark edilmesi üzerine Belediye BaÅŸkanÄ± Gürkan, yazan görevliye tepki gösterip, "Bizde 500 olarak onaylÄ±yorduk bak. 508 deÄŸil mi bu? Buraya 500 yazmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, kim yazdÄ± bunu? Ben yazmadÄ±ÄŸÄ±ma göre biriniz yazdÄ±, kim yazdÄ± bunu?" dedi. YazÄ±iÅŸleri MüdürlüÄŸü görevlisinin, "Biz yazmÄ±ÅŸÄ±z baÅŸkanÄ±m" cevabÄ± üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? EvladÄ±m bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapÄ±yor? 283 milyon 508 bin lira yapmasÄ± lazÄ±m, siz buraya 283 milyon 500 lira yazÄ±yorsunuz. Bize de 283 milyon 500 lira olarak onaylatÄ±yorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu ÅŸekilde onaylanmÄ±ÅŸ oluyor. AlÄ±n bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada" dedi. BaÅŸkan Gürkan'Ä±n tepkisi üzerine görevli salonda ayrÄ±ldÄ±. (DHA)

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