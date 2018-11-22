22 Kasım 2018 04:30

‘Karar ulaştığı andan itibaren tahliye edilmeli’

Venedik Komisyonu eski üyesi Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, AİHM’in HDP Eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’a ilişkin kararını Evrensel'e değerlendirdi.

‘Karar ulaştığı andan itibaren tahliye edilmeli’

Fotoğraf: HDP Basın

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    AİHM’in HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararını değerlendiren, Venedik Komisyonu eski üyesi Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, kararın uygulanmamasının Anayasa’ya da aykırı olacağını söyledi. Aydın, “AİHM kararı ceza mahkemesine ulaştırıldığı andan itibaren salıverilmesi gerekir” dedi.

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın siyasi nedenlerle tutuklandığı yönünde Türkiye’yi mahkum ettiği karar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz” açıklaması tartışmalara neden oldu. Birçok hukukçu Türkiye’nin kendi Anayasası ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin kararı uygulama zorunluluğu getirdiğini vurguluyor.

    MADDENİN ADI BİLE ‘BAĞLAYICI’

    Cumhurbaşkanı Erdoğan “Karar bizi bağlamaz” dese de Türkiye’nin kabul ettiği  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi’nin adı bile “Kararın bağlayıcılığı ve infazı” şeklinde.  Söz konusu maddenin ilk cümlesinde  “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler” deniyor. Öte yandan Türkiye’nin savunma yaptığı AİHM kararını uygulamama bir hakkının olmadığı belirtiliyor.

    ANAYASA’YA GÖRE ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE BAKILIR

    Örneğin Anayasa’nın 90. maddesine göre de “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

    TÜRKİYE KURUCU ÜYE

    Konuya ilişkin  sorularımızı yanıtlayan Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu eski üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Öykü Didem Aydın Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olduğunu söyledi. AİHM kararlarının Türkiye’yi bağladığını belirten Aydın, bunun Anayasa’nın 90. maddesinde de yer aldığını dile getirdi. İnsan Hakları Sözleşmesi’nde imzalanan bir şeyin uyarlanarak yasaya konulduğunda ihlal edilemeyeceğini ifade eden Aydın, “AİHM’in bireysel başvuru sistemini tanımışız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesine göre bağlayıcılığı var” dedi.

    ‘KARARIN UYGULANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

    Ayrıca Türkiye’nin OHAL döneminde izlemeye alındığını hatırlatan Aydın, “Şimdi OHAL kalktı. Bu uluslararası hukukun içinde bulunan iç hukukumuzun parçası olan bir şey. Bunun uygulanmaması iç hukukumuzda Anayasa’ya aykırılık anlamına gelir. Yine Avrupa Konseyi’nin uygulayabileceği bazı değerlendirmeler olabilir. Ancak ben Türkiye’nin bu kararı uygulayacağını düşünüyorum. Bunu Türkiye’nin uygulamadığını söylemek için erken. AİHM kararı ceza mahkemesine ulaştırıldığı andan itibaren salıvermesi gerekir. Ben salıverileceğine inanıyorum. Mahkemenin kararını beklemek lazım. Neticede Demirtaş’ın salınıp salınmayacağı konusunda da karar mahkemelerin. AİHM de Demirtaş’ı yargılayan da mahkeme. Mahkeme salmazsa AİHM kararı uygulanmıyor diye Anayasa Mahkemesi’ne yeniden gidilebilir. AİHM’nin kararının uygulanması için iç hukuk yolları ortaya çıkar. Bu doğrudan uygulanması gereken bir karar” diye konuştu.

    CHP: KARARA UYULMALI

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki karara CHP’den destek geldi: “Bir an önce serbest bırakılmalı”

    Halk TV’de Çağlar Cilara’ya konuşan CHP PM üyesi avukat Gamze Pamuk Ateşli, AİHM’in Demirtaş kararının sevindirici olduğunu söyleyerek, Demirtaş’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Ateşli açıklamasında özetle şunları kaydetti:

    “Biz bu karara uyulmasını talep ediyoruz. Bir an önce serbest kalmasını diliyor, temenni ediyoruz. Türk yargısının bağımsız olduğunu görmeye gerçekten hasretiz. Bu karar hepimizi sevindiren bir karar, en azından hukuksuzluğun son bulma ihtimaliyle de karşı karşıyayız.”

    AİHM'den Demirtaş kararı: Tutukluluk hukuka aykırı, serbest bırakılsın

    AİHM'den Demirtaş kararı: Tutukluluk hukuka aykırı, serbest bırakılsın

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    CHP'li Özel ile MHP'li Enginyurt arasında 'Iphone kırma' tartışması
    SONRAKİ HABER

    Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 74 kişi hastaneye başvurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    IŞİD ve Nusra kimin çocukları?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa "terörist vatandaşlarını" alacak mı?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kriz götürür mü?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Hangisi daha değerlidir? Kadın eş değer mi, alt değer mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Solidworks
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Pentagon, Suriye'de birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu
    Pentagon, Suriye'de birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu

    Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.

    Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 74 kişi hastaneye başvurdu
    Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 74 kişi hastaneye başvurdu

    Esnaf çadırında yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 17'si çocuk 74 kişi tedavi altına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi

    Aralıktan bu yana protestoların devam ettiği Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hükümetin feshedildiğini ve olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da doğalgaz çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    İstanbul'da doğalgaz çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde doğalgaz hattı çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

    Ankara’da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi
    Ankara’da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Ankara Yenimahalle'de düzenlenen Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeğinde siyasi iktidarın medya üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

    4 Kürdistani parti hakkında kapatma davası açıldı
    4 Kürdistani parti hakkında kapatma davası açıldı

    Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'ne kapatma davası açıldı.

    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Erdem, 1 Mart'taki duruşmaya kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor
    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor

    Balya ilçesinde açık ocakta çalışırken iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü Mahmut Durmaz için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!
    Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!

    Adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesi istenen Adana BTÜ'de Üni-AK ile üniversite yönetimi yerel seçim etkinliği düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için "Saraya git" dayatması
    ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için "Saraya git" dayatması

    ODTÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Teşvik Ödülüne aday gösterilen akademisyenden Saray'a gideceğinin teminatını vermesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran basın emekçileri ve kadınlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışını anlattı.

    İMO Başkanı Cemal Gökçe: İstanbul’da ne evler ne de dışarısı güvenli
    İMO Başkanı Cemal Gökçe: İstanbul’da ne evler ne de dışarısı güvenli

    Binali Yıldırım'ın İstanbul'da deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğuna dair açıklamasına değinen Gökçe, "Bunu kim yaptı diye sormak lazım" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

    103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında devletin sorumluluğunu örtbas etme tutumu sürdü.

    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman Belediye Başkan adaylığı reddedildi
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman Belediye Başkan adaylığı reddedildi

    HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığı Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

    CHP Milletvekili Bekaroğlu’ya Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke
    CHP Milletvekili Bekaroğlu’ya Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke

    CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

    Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde
    Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci gününde.

    Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler
    Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler

    Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde, aralarında "şarkıcı köpek" Mobilya'nın da bulunduğu 8 köpek zehirlenerek öldürüldü.

    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevinden istifa etti
    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevinden istifa etti

    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, "Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır" dedi ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Çalışma Bakanı Selçuk: EYT gündemimizde yok
    Çalışma Bakanı Selçuk: EYT gündemimizde yok

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok" dedi.

    ABD, Venezuela sınırında
    ABD, Venezuela sınırında

    ABD "insani yardım" adı altında Venezuela'ya girmek için Kolombiya sınırındaki hazırlığını artırıyor. Mike Pence'in de Kolombiya’ya gideceği açıklandı

    Sokağa çıkma yasağında oluşan zararın tazminini istedi, borçlu çıktı
    Sokağa çıkma yasağında oluşan zararın tazminini istedi, borçlu çıktı

    Sur’da sokağa çıkma yasağı döneminde gördüğü zararın tazmin edilmesini isteyen esnaf Remzi Üşen, davadan borçlu ayrıldı.

    HDP tartışmasına EMEP’ten yanıt: Mücadelemiz tek adam rejimiyle
    HDP tartışmasına EMEP’ten yanıt: Mücadelemiz tek adam rejimiyle

    EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan yerel gazetelere yansıyan ‘HDP’ tartışmasına yanıt verdi: İlişkileri yıpratmayız, mücadelemiz tek adam rejimiyle.

    Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı 3 yıl sonra kaldırıldı
    Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı 3 yıl sonra kaldırıldı

    Amedspor taraftarlarına yönelik 3 yılı aşkın süredir devam eden deplasman yasağı kaldırıldı. Taraftarlar, Manisa deplasmanında tribüne girebilecek.

    Savcı, ÇHD’li ve HBB’li avukatlara ceza istedi
    Savcı, ÇHD’li ve HBB’li avukatlara ceza istedi

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakkında mütalaasını sunan savcı, 18 avukatın “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi.