CHP'li Ã–zel ile MHP'li Enginyurt arasÄ±nda 'Iphone kÄ±rma' tartÄ±ÅŸmasÄ±

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt: Iphone'u kÄ±rmadÄ±m. Demo bir telefonu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, maksat bunun haber olmasÄ±ydÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel'in "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kÄ±rÄ±p sonra 'Brunson gidince orta kaldÄ±k, gitti bizim Iphone' diyen biz deÄŸiliz" sözlerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Iphone'u kÄ±rmadÄ±m. Ä°l baÅŸkanÄ±m yanÄ±mda, basÄ±n bunu haber yapsÄ±n diyerek, demo bir telefonu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, maksat bunun haber olmasÄ±ydÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasÄ±nda "Iphone kÄ±rma" tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

Genel Kurulda, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerinden söz alarak, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmaya iliÅŸkin, dün Genel Kurulda bazÄ± CHP'li milletvekillerinin sözlerini çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Enginyurt, "Biz de seçilmiÅŸ milletvekiliyiz Özgür Özel, ileri geri konuÅŸmasan çok saÄŸlÄ±klÄ± olur diye düÅŸünüyorum." ifadesini kullandÄ±.

ÖZGÜR ÖZEL TWÄ°TLERÄ° HATIRLATTI

Bunun üzerine söz alan Özgür Özel, "Önce, ABD'yi protesto etmek için Iphone'u kÄ±rÄ±p sonra 'Brunson gidince orta kaldÄ±k, gitti bizim Iphone.' diyen biz deÄŸiliz. 'Bu nasÄ±l ittifak?' diye serzeniÅŸte bulunup, 'AK Parti için 31 Mart'ta durum hiç de iyi görünmüyor' diye baÅŸlayan açÄ±klamadan sonra SayÄ±n Devlet Bahçeli'nin 'AçÄ±klamalarÄ± kendisini baÄŸlar, bizi baÄŸlamaz' açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'DoÄŸru söylüyor Genel BaÅŸkanÄ±m, benim sözlerim deÄŸil, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±n dedikleri doÄŸru' diyen ben deÄŸilim." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Özel, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili araÅŸtÄ±rma komisyonu önergesine önce '"evet" oyu verip sonra onu "tweet" olarak atÄ±p, genel merkezden baÅŸka talimat gelip tavÄ±r deÄŸiÅŸince "tweet"i silenin de kendisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ENGÄ°NYURT: DEMO TELEFON KIRILDI

Yeniden söz alan Enginyurt, "Iphone'u kÄ±rmadÄ±m. Ä°l baÅŸkanÄ±m yanÄ±mda, basÄ±n bunu haber yapsÄ±n diyerek, demo bir telefonu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r, maksat bunun haber olmasÄ±ydÄ±. Niyetimiz, maksadÄ±mÄ±z belliydi." dedi.

O gün Türkiye'ye baÅŸlatÄ±lan saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±'na destek vermek istediÄŸini belirten Enginyurt, "ArkasÄ±ndan, doÄŸrudur, Brunson serbest bÄ±rakÄ±lÄ±nca sitemimizi ifade ettik." diye konuÅŸtu.

"Anketler ve sokak alarm veriyor." diyerek AK Parti'yi uyaran bir açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'nin de açÄ±klamasÄ± üzerine bir "tweet" attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Enginyurt, "Genel BaÅŸkan Devlet Bey'in lafÄ± üzerine laf söyleyen kendi adÄ±na haksÄ±zlÄ±k eder, ülkücülüÄŸünden de ÅŸüphe ederim." dedi.

Enginyurt, "Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara gelince, önergeye kabul oyu verdik ama baktÄ±k ki horon oynuyorsunuz, halay çekiyorsunuz... Dedik ki araÅŸtÄ±rma önergesi ve komisyonu emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n hiçbir iÅŸine yaramayacak. Ä°nÅŸallah, AK Parti'lilerle bir araya gelir, konuÅŸur bunu çözeriz. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n kanuna ihtiyacÄ± var." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Enginyurt, Özel'in, tartÄ±ÅŸmayla ilgili "denklik" konusunda hata yaptÄ±klarÄ±nÄ± söylemesine karÅŸÄ±lÄ±k "Özgür Özel, aklÄ±mÄ±n zekatÄ±nÄ± versem sana kÄ±rk yÄ±l yeter." ifadesini kullandÄ±.

Yeniden söz alan Özel de "Seçim kampanyasÄ± boyunca iftar iftar gezip 'Tayyip ErdoÄŸan beni görse 6 tane AKP'li yerine beni ister çünkü Özgür Özel'i susturamadÄ±lar. Ben olsaydÄ±m üç gün yoÄŸun bakÄ±mda yatardÄ±' diyerek, konuÅŸulan yer olan parlamentoya konuÅŸmak için deÄŸil, konuÅŸturmamak üzere gelmeyi seçim vaadi yapmÄ±ÅŸ birinden bu konuÅŸma beklenir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Enginyurt'un "Ben iPhone'umu kÄ±rmadÄ±m." dediÄŸini hatÄ±rlatan Özel, Enginyurt'un "Brunson yüzünden Amerika'yÄ± protesto edeceÄŸiz diye iPhone'u kÄ±rdÄ±k. Brunson ilk uçaÄŸa bindi, gitti. ArkadaÅŸ, Amerika'yla aram açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na mÄ± yanayÄ±m, kÄ±rÄ±lan iPhone'uma mÄ± üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasÄ±na mÄ± kÄ±zayÄ±m? KaldÄ±k ya la ortada. Ä°Phonu'umu verin. Çok bozuldum, ona göre" ÅŸeklinde tweet attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Özel, "KonuÅŸturmayacaÄŸÄ±m diye Meclise gelen adamÄ±n konuÅŸtuÄŸu sözü de gördünüz, 'Bizde geri vites olmaz' diyen adamÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 'tweet'i de gördünüz." diye konuÅŸtu.

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan Akçay da "CHP'de kimin sözü geçerli? Ben herhalde SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun diye düÅŸünürüm. CHP'de pek çok milletvekilinin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarla ilgili pek çok görüÅŸler SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu tarafÄ±ndan ifade edilmiÅŸtir. Bu da doÄŸaldÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Öte yandan, CHP'nin "Menderes nehrindeki kirliliÄŸin nedenleri" ile ilgili araÅŸtÄ±rma önergesinin bugün ele alÄ±nmasÄ± önerisi kabul edilmedi. (AA)

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