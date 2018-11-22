22 Kasım 2018 04:30

Asgari ücretle çalışan işçi: Bir düğüne gitsek 4’te 1 içerideyiz

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, evde ekonominin nasıl döndüğünü Evrensel'e anlattı.

Asgari ücretle çalışan işçi: Bir düğüne gitsek 4’te 1 içerideyiz

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Hüseyin Sinan GÜLER
    Ankara

    Ankara’da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesinde çalışan S.B. asgari ücretle geçinmeye çalışan bir kadın işçi. Kendisi gibi asgari ücret alan eşiyle birlikte evi geçindirmeye çalışan S.B. “Düğüne, bayrama da gidemez olduk. Düğüne gidip bir çeyrek altın taksak 350 lira, gittisi geldisi ile maaşın 4’te 1’i içerideyiz zaten” diyor. S.B. asgari ücretin en az 2 bin 600 lira olması ve asgari ücretlilerden vergi alınmaması gerektiğini düşünüyor.

    İKİ ASGARİ ÜCRET DE YETMİYOR

    Nisan ayında taşerondan “kadroya” geçen S.B, kadroya geçtikten sonra ücretteki kesintilerin aydan aya arttığını söylüyor. Geçen yıl ücretinden 175 lira kesilirken geçtiğimiz ay 265 lira kesildiğini belirten S.B. asgari ücret konusunda dertli olduğunu ifade ediyor. S.B. geçen yıl 1400 liradan 1603 liraya çıkan asgari ücretin yeterli olmadığını ifade ederek, 200 liralık artışa karşılık, her şeye daha büyük oranda zam geldiğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret, yol parası ve çocuk yardımı gibi ek ücretlerle birlikte 1700 lira aldığını ama bu yıla göre daha rahat geçindiğini söyleyen S.B, “Bu sene sözde 2 bin lira alıyorum ama geçinemiyorum, maaşımdan sürekli kesinti oluyor, elektrik faturasına, su faturasına hep zam geldi. Geçen yıl 50 lira verdiğim elektrik faturası bu sene 108 lira oldu” diyor. Mevcut asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu söyleyen S.B, “Eşim de asgari ücretle çalışıyor, eve iki asgari ücret giriyor, tek bir çocuğumuz var. Buna karşın yine geçinemiyoruz. Ya üç çocuğum olsaydı nasıl geçinecektim bu asgari ücretle?” diye tepki gösteriyor.

    ‘YOL PARASININ YARISI BENİM CEBİMDEN ÇIKIYOR’

    S.B. gıda ürünlerine gelen zamlarla birlikte mutfak harcamalarının çok fazla arttığını ifade ederek “Ailemin desteği olmasa geçinemezdik. Devlet bana bir yol parası ücreti veriyor, 100 lira. Geçen yıldan beri aynı parayı veriyor, artmadı hiç. Ama otobüs ve metro ücretlerine zam geldi. Ben kendi cebimden vermek zorunda kaldım aradaki farkı. 100 lira daha cebimden çıkmış oldu” diyor. S.B. içinde bulundukları durumun ‘Kaşıkla verip kepçeyle almak’ anlamına geldiğini belirterek eve iki asgari ücret girse bile çocuklu bir ailenin bu koşullarda geçinemeyeceğini söylüyor. 

    ‘MAAŞ YENİ YATTI, 35 LİRA KALDI’

    Ücretinin yeni yatmasına karşın cebinde 35 lira kaldığını söyleyen S.B. “Evin kirasını, faturaları, çocuğun okulunun masraflarını ödedim sadece. Çocuğum devlet okuluna gidiyor yine de bir ton ödeme yapıyoruz. Biz geçinemiyoruz bu parayla. Onlar gelsinler bu maaşla şu ödemelerimi yapsınlar. Elde kalan para ile bir ay geçinilebiliyorsa benim hiçbir sözüm yok. Sosyal hayatımız yok, aile olarak sinemayı unuttuk. Ben en son 4 yıl önce gittim sinemaya... Düğüne, bayrama da gidemez olduk. Düğüne gidip bir çeyrek altın taksak 350 lira, gittisi geldisi ile maaşın dörtte biri gidiyor zaten” diyor.

    ‘ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN’

    Asgari ücretin insanca bir yaşam için en az 2 bin 600 lira olması gerektiğini söyleyen S.B. “En az 2 bin 600 lira olsun ama vergi kesintileridir, ürünlere fahiş zamlardır devreye girmesin. Asgari ücretliler vergiden muaf tutulsun. Öyle en azından şimdiki gibi kıt kanaat değil de biraz daha rahat geçiniriz” diyor.

    ‘İŞÇİNİN SAĞCISI SOLCUSU OLMAZ’

    Asgari ücrete yapılacak 500 liralık zammın ülke ekonomisini kötü etkileyeceği görüşüne katılmayan S.B. “Türkiye ekonomisi her şeyi kaldırıyor da bir tek asgari ücretliye yapılacak zammı mı kaldıramıyor? Milletvekillerinin maaşlarına o kadar zam yapılıyor, ülkede o kadar gereksiz harcama oluyor. Bunlar ülkeyi kötü etkilemiyor, batırmıyor da bize verilecek 1000 lira mı çok geliyor ülke ekonomisine” diyor. S.B. “Ben MHP’liyim ama işçinin sağcısı, solcusu olmaz. Hepimiz eziliyoruz” diyerek işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için birleşmeleri gerektiğini söylüyor.

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    ‘Garsonluk yaparken doktor olduğumu gizledim’
    SONRAKİ HABER

    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    IŞİD ve Nusra kimin çocukları?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa "terörist vatandaşlarını" alacak mı?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kriz götürür mü?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Hangisi daha değerlidir? Kadın eş değer mi, alt değer mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Almanca
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi
    Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da doğalgaz çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    İstanbul'da doğalgaz çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde doğalgaz hattı çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

    Ankara’da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi
    Ankara’da Evrensel ile dayanışma yemeği düzenlendi

    Ankara Yenimahalle'de düzenlenen Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeğinde siyasi iktidarın medya üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

    4 Kürdistani parti hakkında kapatma davası açıldı
    4 Kürdistani parti hakkında kapatma davası açıldı

    Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'ne kapatma davası açıldı.

    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

    Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Erdem, 1 Mart'taki duruşmaya kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor
    Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: Kepçe operatörü aranıyor

    Balya ilçesinde açık ocakta çalışırken iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü Mahmut Durmaz için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!
    Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!

    Adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesi istenen Adana BTÜ'de Üni-AK ile üniversite yönetimi yerel seçim etkinliği düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için "Saraya git" dayatması
    ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için "Saraya git" dayatması

    ODTÜ Rektörlüğü, TÜBİTAK Teşvik Ödülüne aday gösterilen akademisyenden Saray'a gideceğinin teminatını vermesini istedi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    Hümanist ve barış yanlısı bir yazar: Stefan Zweig
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    ABD basketbolunda Zion Williamson, NCAA ve amatörlük tartışması
    GÜNCELLENDİ
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    Google'ın doodle yaptığı "Timsah avcısı" Steve Irwin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    Benfica ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
    GÜNCELLENDİ
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok
    Başaran: Kadınların yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bir şey yok

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran basın emekçileri ve kadınlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışını anlattı.

    İMO Başkanı Cemal Gökçe: İstanbul’da ne evler ne de dışarısı güvenli
    İMO Başkanı Cemal Gökçe: İstanbul’da ne evler ne de dışarısı güvenli

    Binali Yıldırım'ın İstanbul'da deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğuna dair açıklamasına değinen Gökçe, "Bunu kim yaptı diye sormak lazım" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok
    10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok

    103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında devletin sorumluluğunu örtbas etme tutumu sürdü.

    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman Belediye Başkan adaylığı reddedildi
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman Belediye Başkan adaylığı reddedildi

    HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığı Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

    CHP Milletvekili Bekaroğlu’ya Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke
    CHP Milletvekili Bekaroğlu’ya Bakan Soylu’ya hakaretten fezleke

    CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

    Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde
    Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci günde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi 107’nci gününde.

    Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler
    Gümüşlük’te "şarkıcı köpek" Mobilya da dahil 8 köpeği zehirlediler

    Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde, aralarında "şarkıcı köpek" Mobilya'nın da bulunduğu 8 köpek zehirlenerek öldürüldü.

    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevinden istifa etti
    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevinden istifa etti

    CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, "Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır" dedi ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Çalışma Bakanı Selçuk: EYT gündemimizde yok
    Çalışma Bakanı Selçuk: EYT gündemimizde yok

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde yok" dedi.

    ABD, Venezuela sınırında
    ABD, Venezuela sınırında

    ABD "insani yardım" adı altında Venezuela'ya girmek için Kolombiya sınırındaki hazırlığını artırıyor. Mike Pence'in de Kolombiya’ya gideceği açıklandı

    Sokağa çıkma yasağında oluşan zararın tazminini istedi, borçlu çıktı
    Sokağa çıkma yasağında oluşan zararın tazminini istedi, borçlu çıktı

    Sur’da sokağa çıkma yasağı döneminde gördüğü zararın tazmin edilmesini isteyen esnaf Remzi Üşen, davadan borçlu ayrıldı.

    HDP tartışmasına EMEP’ten yanıt: Mücadelemiz tek adam rejimiyle
    HDP tartışmasına EMEP’ten yanıt: Mücadelemiz tek adam rejimiyle

    EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan yerel gazetelere yansıyan ‘HDP’ tartışmasına yanıt verdi: İlişkileri yıpratmayız, mücadelemiz tek adam rejimiyle.

    Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı 3 yıl sonra kaldırıldı
    Amedspor taraftarlarına deplasman yasağı 3 yıl sonra kaldırıldı

    Amedspor taraftarlarına yönelik 3 yılı aşkın süredir devam eden deplasman yasağı kaldırıldı. Taraftarlar, Manisa deplasmanında tribüne girebilecek.

    Savcı, ÇHD’li ve HBB’li avukatlara ceza istedi
    Savcı, ÇHD’li ve HBB’li avukatlara ceza istedi

    ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakkında mütalaasını sunan savcı, 18 avukatın “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan cezalandırılmasını istedi.

    DİSK: İşsizlik fonu, işverene destek fonuna dönüştü
    DİSK: İşsizlik fonu, işverene destek fonuna dönüştü

    DİSK Genel BaşkanI Arzu Çerkezoğlu, 7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı
    Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı

    2 aydır ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri eylem yaptı.