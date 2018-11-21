Tencere-tava, deÄŸil hep aynÄ± hava

Rota

GeçtiÄŸimiz günlerde gençlik ve spor bakanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± “YurtlarÄ±mÄ±z, belki de dünyanÄ±n en kaliteli otel zincirleriyle rekabet edebilecek durumda” açÄ±klamasÄ±nÄ± çoÄŸumuz duymuÅŸuzdur. AçÄ±klamanÄ±n gerçekler ile arasÄ±ndaki büyük farkÄ± dergimize KYK yurtlarÄ±ndan yazan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z net bir ÅŸekilde ifade etmiÅŸti. Krizin her geçen gün emekçilerin ve biz gençlerin cebine, yaÅŸamÄ±na yansÄ±masÄ± artarken bir yandan da nasÄ±l açÄ±kça kriz yok deniyorsa bu da aynÄ± hesap.

KYK VE BEÅž YILDIZLI OTELLERÄ°N ORTAK FAYDASI: FÄ°YATLAR

Üstelik bu açÄ±klamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihlerden sadece birkaç gün önce KYK’nÄ±n 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± yurtlarÄ±ndan biri olan BaÅŸakÅŸehir erkek öÄŸrenci yurdunda yaÅŸanan elektrik kesintisi beraberinde koridorlarÄ± basan su, geç gelen internet ve öÄŸrencilerin sosyal medyada ve gazetemizde çÄ±kan ifadelerinden görülen daha beter bir tablo! Bir yanda otel zincirleri ile rekabet edeceÄŸini söyleyen bakan bir yanda terlikleri ile koridorlarÄ± temizlemeye çalÄ±ÅŸan, 21.yüzyÄ±lda sÄ±navlarÄ±na karanlÄ±kta çalÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸan öÄŸrenciler. Belli ki endüstri 4.0 tartÄ±ÅŸmalarÄ± en hÄ±zlÄ± BaÅŸakÅŸehir’de vuku bulmuÅŸ. Yurtta kalan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ifadelerinden ve yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki KYK yurtlarÄ± otel zincirleri ile rekabeti olsa olsa fiyatlarÄ± üzerinden devam ettirir!

GENÇLER HÂLÂ EN TEMEL TALEPLERÄ°NÄ° DUYURMAK Ä°STÄ°YOR!

Bugün ise yarÄ±nÄ±n geleceÄŸi olan üniversite gençliÄŸinin en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanamamasÄ±ndan söz ediyoruz. UlaÅŸÄ±m, barÄ±nma, yemek gibi temel ihtiyaçlarÄ± bile karÅŸÄ±lanamayan üniversite gençliÄŸi bu imkanlarÄ± karÅŸÄ±lamak için burs istediÄŸinde ise bedavacÄ±lÄ±k ile suçlanÄ±yor.

Öyle görünüyor ki 2023 vizyonu içerisinde üniversiteli gençlerin taleplerine pek yer yok.

Burada gözden kaçÄ±rÄ±lmamasÄ± gereken bir nokta daha var elbette. BaÅŸakÅŸehir yurdundan yola çÄ±karsak oradaki öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tencere ve tavalarÄ±nÄ±n seslerini duymaya baÅŸlarÄ±z.

Bu sefer tencere tava sesi, her talebini duyurmak istediÄŸinde bazen yurt müdürlüÄŸü, bazen rektörlük bazen de baÅŸka merciilerle kÄ±sÄ±lmaya çalÄ±ÅŸan bir gençliÄŸin sesi aslÄ±nda. Yani hala gençler en temel taleplerini duyurmak istiyor!

Dergimizin birçok sayÄ±sÄ±nda yurtlardan onlarca mektup geldi her birinde farklÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k söz konusuydu. Bu da ilerleyen günlerde BaÅŸakÅŸehir örneklerinin çoÄŸalabileceÄŸinin göstergesi.

ÅžÄ°DDETE UÄžRAYAN KADINLARIN SESÄ° OLMAK Ä°ÇÄ°N...

Talepleri göz ardÄ± edilen, sesi kÄ±sÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan elbette sadece üniversite gençliÄŸi deÄŸil. Her alanda inÅŸaa edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yeni rejim birçok toplumsal kesime etki ediyor.

Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin, kadÄ±nlarÄ±n üzerinde baskÄ± artmaya devam ediyor. YukarÄ±da sesleri kÄ±sÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lsa da odalarÄ±ndan, yurtlarÄ±ndan seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸan genç arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bahsettik. 25 KasÄ±m günü de “KadÄ±na ÅŸiddete hayÄ±r!” diyenlerin sesini daha güçlü duyduÄŸumuzdan bahsedeceÄŸiz. KadÄ±n cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün, ÅŸiddetin giderek arttÄ±ÄŸÄ± bunun karÅŸÄ±sÄ±nda sesini yükseltmeye çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlara karÅŸÄ± üç maymun oynayanlardan, susturmaya çalÄ±ÅŸanlardan da bahsedeceÄŸiz. NasÄ±l BaÅŸakÅŸehir’de arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z seslerini tencere ve tava ile duyurduysa 25 KasÄ±m günü de kadÄ±nlar taleplerini memleketin birçok yerinde en yüksek sesleri ile haykÄ±racaklar. Tencere tava, belki düdük, belki bir davul belki de bir tef sesi ÅŸu anda ÅŸiddete maruz kalan bir kadÄ±nÄ±n sesi olacak, kadÄ±nlarÄ±n sesi olacak. Susmak, utanmak, yalnÄ±z kalmak olmayacak; baÄŸÄ±rmak, kol kola yürümek dans etmek olacak!

www.evrensel.net