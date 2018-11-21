Enflasyonla nasÄ±l mÃ¼cadele edilir?

Gazetemiz ekonomi yazarÄ± BÃ¼lent FalakaoÄŸlu ile enflasyonu, alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼, kampanyalarÄ± konuÅŸtuk.

Elif TURGUT

Ä°stanbul

Bir süredir ana akÄ±m medyadan billboardlara, maÄŸazalarÄ±n vitrinlerine kadar “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kampanyasÄ±nÄ± görüyoruz. Peki “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kampanyasÄ± nedir, enflasyonla böylesi bir kampanyayla mücadele edilebilir mi? SorularÄ±mÄ±zÄ± Evrensel gazetesi ekonomi yazarÄ± Bülent FalakaoÄŸlu’na sorduk.

Her gün maÄŸazalarÄ±n yanÄ±ndan geçerken bile gördüÄŸümüz “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” diye üç aylÄ±k bir kampanya var sene sonuna kadar. Peki nedir bu “Enflasyonla Topyekûn Mücadele”?

Bu kampanyayla, hükümet bugün üretim maliyetini düÅŸürecek bir programla hayatÄ± daha ucuz hale getirecek önlemler alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸ oluyor. Bunun yerine bir “mücadele” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Belli ki hükümet, yüksek enflasyonla mücadele edemiyor. Bunun için kampanya düzenliyor. Her girdiÄŸimiz yerde yüzde onluk bir indirim gördüÄŸümüzde, ÅŸirketlerin, esnaflarÄ±n, sanayicinin kendi kârÄ±ndan feragat ettiÄŸini düÅŸünebilirdik. Ä°lk bakÄ±ÅŸta yarattÄ±ÄŸÄ± izlenim bu ama gel gör ki böyle deÄŸil.

HÜKÜMETE KENDÄ°NÄ° GÖSTERME ÇABASI

Hükümet çaÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için herkesin kendisini katÄ±lmak zorunda hissettiÄŸi bir etkinlik görüyoruz aslÄ±nda. Çünkü bakanlÄ±ÄŸÄ±n sitesinde yayÄ±mlanmasÄ±, Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yakÄ±ndan takip etmesi gibi birtakÄ±m gözdaÄŸlarÄ± gördüÄŸümüz için bu kampanyaya katÄ±lmayanÄ±n “vatan haini” bile ilan edilebileceÄŸi bir baskÄ± ortamÄ±ndan söz edebiliriz. O yüzden bunun bir ayaÄŸÄ±nÄ± aslÄ±nda hükümete kendini gösterme çabasÄ± olarak deÄŸerlendirebiliriz.

Bu zorunluluk hissinin dÄ±ÅŸÄ±nda, asÄ±l amaç olarak hükümetin enflasyon düÅŸecekmiÅŸ algÄ±sÄ± yaratma hedefi olduÄŸunu söyleyebiliriz. “Evet, kötü günler görüyoruz ama yakÄ±nda enflasyonu da düÅŸüreceÄŸiz.” algÄ±sÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ± enflasyonla mücadelenin özeti ÅŸudur: Ä°ktidarÄ±n, sonuçlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± bir sürecin etkilerini kontrol etme sürecidir bu.

Hükümet neden “enflasyon düÅŸecek” algÄ±sÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor?

Birincisi, hiçbir iktidar seçimlere hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi sosyal bir sorunla girmek istemez. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± engelleyemediÄŸinde en azÄ±ndan etkilerini sÄ±nÄ±rlayÄ±p vatandaÅŸ nezdindeki pozitif algÄ±sÄ±nÄ±, kredisini biraz daha yukarÄ±da tutmak ister.

Ä°kincisi ise asÄ±l önemli olan: Bugünlerde de bazÄ± iktisatçÄ±larÄ±n akÄ±l verdiÄŸi üzere, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸürebilmeniz için alÄ±m gücünü kÄ±sÄ±tlayÄ±n, yani tüketimi düÅŸürün, vatandaÅŸ tüketemesin, tüketemedikçe ÅŸirketler fiyatlarÄ± kÄ±rsÄ±n, zamanla da genel fiyatlar düÅŸsün.

SERMAYENÄ°N FÄ°YAT DÜÅžÜRME FORMÜLÜ

Yani “ücretleri düÅŸük tut, tüketim düÅŸsün, fiyatlar düÅŸsün, ücretleri düÅŸürdüÄŸümüz için üretim maliyeti azalsÄ±n, fiyatlar düÅŸsün” diye genel olarak sermayedarlarÄ±n ve sermaye hükümetlerinin bildiÄŸi bir formüldür bu.

Bu formül iÅŸlesin diye de hükümet bunu yapÄ±yor. Önümüzdeki yÄ±la çok az kaldÄ±. Ocak ayÄ± asgari ücretlerin ve Türkiye’de genel ücretlerin belirleneceÄŸi, memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n, emekli maaÅŸlarÄ±nÄ±n saptanacaÄŸÄ± bir ay. DoÄŸal olarak bunlarÄ± düÅŸük belirleyebilmeniz için enflasyonu düÅŸük tutmanÄ±z gerekiyor. Bir ÅŸekilde hükümet enflasyon mümkünse düÅŸsün, düÅŸmüyorsa da düÅŸecekmiÅŸ algÄ±sÄ± yaratÄ±lsÄ±n. Asgari ücrete %20 zam yapmak iktidara zor gelecek, onun yerine diyecek ki “beklenen enflasyon %15, alÄ±n size %15 zam.” YarattÄ±klarÄ± bu algÄ±yÄ±, ücretleri ve zamlarÄ± baskÄ±lamanÄ±n bir aracÄ±na dönüÅŸtürecekler.

Bu kampanyayla enflasyon oranÄ± düÅŸer mi?

EÄŸer fahiÅŸ fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± yaÅŸanmasaydÄ± ve indirim kampanyasÄ± olsaydÄ± fiyatlar düÅŸebilirdi. Nitekim her sezon öncesi giysi fiyatlarÄ±nda bir kampanya olurdu, gerçekten de giyim fiyatlarÄ± düÅŸerdi sezon deÄŸiÅŸimlerinde. GeçmiÅŸ yÄ±llarda TÜÄ°K verilerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda böyle ÅŸeyler görüyoruz; giyim ve ayakkabÄ±da enflasyon düÅŸük çÄ±ktÄ±, kampanya etkili oldu. Åžimdi öyle bir gerçeklikle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya deÄŸiliz. Tam tersi, oldukça yüksek bir fiyat artÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ama bu fiyat artÄ±ÅŸÄ± keyfi bir fiyat artÄ±ÅŸÄ± deÄŸil çünkü üretimde kullanÄ±lan malzemeler, girdi maliyeti dediÄŸimiz ÅŸey arttÄ±. TarÄ±mda kullandÄ±ÄŸÄ±n ilaç, gübre pahalÄ±, birdenbire fiyatÄ± yükseldi. Niye? Çünkü hepsi çok büyük oranda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ±. Türkiye’nin tarÄ±mÄ± da sanayisi de, özellikle imalat sanayisi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±. Türkiye 100 liralÄ±k bir ihracat yapÄ±yorsa 70 liralÄ±k malzemesini dÄ±ÅŸarÄ±dan ithal ediyor. %70 bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan bahsediyoruz.

PARA Ä°KÄ° TÜRLÜ VURGUN YEDÄ°

Türkiye’nin büyüyen sektörleri, sanayisi, tarÄ±mÄ±, inÅŸaatÄ± dÄ±ÅŸa ne kadar baÄŸÄ±mlÄ±ysa, kurlardaki yükseliÅŸ maliyeti de o kadar fazla olur. DoÄŸal olarak fiyatlar bu maliyet artÄ±ÅŸÄ±na, kurlardaki yükseliÅŸe baÄŸlÄ± olarak çok arttÄ±. Bu fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n içerisinde küçük indirimler enflasyonu aÅŸaÄŸÄ±ya çekemez. AlÄ±m gücünü de yükseltmez bu durum. Çünkü cebinizdeki para iki türlü vurgun yemiÅŸtir. Bir, kurlar karÅŸÄ±sÄ±nda erimiÅŸtir: durduÄŸu yerde paranÄ±z deÄŸer yitirmiÅŸtir. Ä°ki, o deÄŸer yitiren paranÄ±zla sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda alÄ±m gücü de düÅŸmüÅŸtür çünkü enflasyon çok yüksektir artÄ±k. O yüzden çifte vurgun yemiÅŸ paranÄ±zÄ±n, alÄ±m gücünün %10’luk indirimle arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmeniz mümkün deÄŸildir.

ÜRETÄ°MDE ENFLASYON %45

EsnafÄ±n fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± bu kadar zam var?

Birkaç esnaf spekülatif, fÄ±rsatçÄ± olabilir. Ama genel Türkiye tablosu ve ekonomisi açÄ±sÄ±ndan maalesef durum böyle deÄŸil. Zaten topyekûn mücadele kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ekim ayÄ±ydÄ±. Ekim ayÄ±nda enflasyon düÅŸecek dendi, gördük ki ekim ayÄ±nda da yükseldi. Bu sefer kasÄ±mda düÅŸecek deniyor. Görüyoruz ki mesele fÄ±rsatçÄ±lar meselesi deÄŸil. Topyekûn mücadele ettiÄŸinizde de enflasyon geriye gelmiyor. Bunu bize süreç gösteriyor. Niye? Daha önce de söylediÄŸimiz gibi: bir, üretim maliyeti artÄ±yor. Üretimde enflasyon %45’lerde, bir girdi kullanÄ±rken %45 daha pahalÄ± kullanÄ±yorsunuz. Enerjideki maliyet %70’lerde, yani devlet doÄŸalgaza, elektriÄŸe kendisi zam yapÄ±yor, enerjideki maliyet artÄ±ÅŸÄ± olmuÅŸ %70, petrol fiyatlarÄ± artmÄ±ÅŸ. DoÄŸal olarak enflasyon da artar. Hâlâ biz enflasyonu %25’te görüyorsak, oysa üretim maliyeti %45 ise arada 20 puanlÄ±k fark var. Åžirketlerin bunu yansÄ±tmamasÄ±nÄ±n sebebi tüketim olmadÄ±ÄŸÄ±ndandÄ±r. Tüketim daraldÄ±. Ä°nsanlarÄ±n cebindeki para vurgun yediÄŸi için tüketemiyorlar. O yüzden ÅŸirketler bütün maliyeti fiyatlara yansÄ±tamÄ±yorlar.

Devlet enerjideki yükseliÅŸi görmüyor mu? DoÄŸalgaza, elektriÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± zammÄ± bilmiyor mu? Biliyor. %45 artmÄ±ÅŸsa üretim enflasyonu, siz bunu akÅŸamdan sabaha indiremezsiniz. AyrÄ±ca, enerji gibi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸumuz, tarÄ±m gibi mevsimsel geliÅŸmelerden etkilenen unsurlarÄ± bile dÄ±ÅŸarÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, çekirdek enflasyon denen, her mevsim kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünlerde bile %20’nin üzerinde oluyor. Bu durum kalÄ±cÄ± bir enflasyon var anlamÄ±na geliyor.

AlÄ±m gücü nasÄ±l artar?

AlÄ±m gücünün artmasÄ± birkaç türlü oluyor. Bir, devletin verdiÄŸi ödeneklerin ve sosyal yardÄ±mlarÄ±n artmasÄ± ile. Ä°ki, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hizmetler düÅŸer; mesela devlet saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve benzeri birtakÄ±m temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lar, bu ÅŸekilde hayatta alÄ±m gücümüz artabilir. Ama bunlar çok kÄ±smi ve küçüktür.

AsÄ±l alÄ±m gücünü sizin üretirken cebinize giren maaÅŸlardan ölçmek lazÄ±m. AlÄ±m gücünüzün artmasÄ± için bir tane kural var: enflasyonun üzerinde gelirinizin artmasÄ±. Türkiye bu yÄ±lÄ± %25 enflasyonla kapatacaksa gelirlerimiz, geçmiÅŸ yÄ±llardaki kaybÄ±, yüzde 25’in getirdiÄŸi kaybÄ± ve 2019’da yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z kaybÄ± telafi edecek kadar artarsa alÄ±m gücümüz artar.

Peki bunu nasÄ±l saÄŸlarÄ±z? Åžu çok açÄ±k: önümüzde hükümetin bir programÄ± var. Hükümet diyor ki: “Ben ekonomide bir küçülme süreci yaÅŸayacaÄŸÄ±m, bunun faturasÄ±nÄ± da emekçilere aktaracaÄŸÄ±m.” Bunu bu ÅŸekilde ifade etmiyor; fakat üç yÄ±llÄ±k bir Yeni Ekonomi PlanÄ± açÄ±klÄ±yor. Ancak içinde “yeni” ye dair hiçbir ÅŸey yok. Eski Orta Vadeli Planla aynÄ± anlayÄ±ÅŸa sahip. Yine krizin yükünü emekçilere yÄ±kmak var içinde. “Önümüzdeki süreçte 80 milyar tasarruf edeceÄŸim: bir kÄ±smÄ±nÄ± saÄŸlÄ±ktan yapacaÄŸÄ±m.” Bu söylem ÅŸu anlama geliyor: “saÄŸlÄ±kta bazÄ± hizmetleri karÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±m, katkÄ± paylarÄ±nÄ± da artÄ±racaÄŸÄ±m.”

BaÅŸka ne diyor yeni ekonomi programÄ±nda diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, mesela “enflasyon en az %15 olacak bir dahaki yÄ±l” diyor. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de sürecek diye ilan ediyor. BirtakÄ±m sosyal yardÄ±mlarÄ±n kÄ±sÄ±labileceÄŸinin iÅŸaretlerini de veriyor. Ä°ÅŸsizlik 2019’da %12 olacak diyor yani daha da artacak. Yani yüzbinlerce yeni iÅŸsiz olacak diyor.

GELÄ°RLER MÜCADELEYLE ARTAR

Peki bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda gelirlerimiz artacak mÄ±? Yeni hazÄ±rlanan 2019 bütçesinde memur maaÅŸlarÄ±na yapÄ±lacak zamlarÄ± görüyoruz, kamudaki harcamalarÄ±. %20 gibi telafi edecek bir artÄ±ÅŸ orada gözükmüyor. %10’a bile ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±n göstergesi var.

Demek ki önümüzdeki süreçte bizim gelirlerimiz hükümetin desteÄŸiyle artmayacak. Geriye bir yol kalÄ±yor: Bu programÄ± reddedecek bir mücadele. ZamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, iÅŸten atmalarÄ±n durdurulmasÄ±, temel ihtiyaç maddelerine, elektriÄŸe, doÄŸalgaza gelen zamlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, enflasyon oranÄ±nda derhal acil zam yapÄ±lmasÄ± gibi talepler etrafÄ±nda mücadele ve bunu sonuna kadar sürdürmek ancak alÄ±m gücünün yerinde durmasÄ±nÄ± ya da artmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilir.

KALICI BÄ°R ENFLASYON

%24’lük enflasyon oranÄ± bize neyi gösteriyor?

%24 enflasyon: otomatikman yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, feci yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösterir. Ä°nsanlar %8, %10, %12 gibi zamlar aldÄ±lar. Oysa gÄ±dada, temel tüketim maddelerinde enflasyon yüksekti, bunun karÅŸÄ±sÄ±nda insanlarÄ±n zaten ceplerindeki para eriyordu. Enflasyon %24 demek, para cebinizde pul oldu, gelecekte geriye dönük aradaki farkÄ± alacak olsanÄ±z bile büyük bir kayÄ±p yaÅŸamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z demektir. %24 bize cebimizdeki paranÄ±n büyük deÄŸer kaybettiÄŸini, gelirimizin artÄ±k 2017’ye göre artÄ±k çok daha düÅŸük olduÄŸunu gösteriyor. Cebimizdeki para erimiÅŸse, bu para havaya gitmez. Birinin cebine aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, ama faiz yoluyla, ama zamlar yoluyla…

Sabit, dar gelirli emekçilerin gelirleri düÅŸerken, aynÄ± zamanda yukarÄ±da ranttan, faizden beslenenler için bir zenginleÅŸme süreci yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. 150 binin üzerinde(140 bini Türkiye’de bulunan), 1 milyon liranÄ±n üzerinde hesabÄ± olan insan var. 140 bin kiÅŸinin 1 milyon lira hesabÄ± var. Enflasyon yükseliyor, faizi etkiliyor, faiz de yükseliyor. Bu insanlar durduklarÄ± yerde birdenbire müthiÅŸ zenginleÅŸiyorlar. ParalarÄ± önceden 1 milyonken 2017 yÄ±lsonunda 1 milyon 100 bin, ÅŸimdi 1 milyon 250 bin lira oldu durduÄŸu yerden. Yani birileri yoksullaÅŸÄ±rken birilerinin feci derecede zenginleÅŸtiÄŸi anlamÄ±na geliyor %24 enflasyon.

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