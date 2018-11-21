'Osman Kavala ve Anadolu KÃ¼ltÃ¼r iÃ§in mahkeme kararÄ± gibi bilgi notu'

CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Anadolu KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ã¼yelerine dÃ¶nÃ¼k operasyon esnasÄ±nda basÄ±na geÃ§ilen bilgi notuna vurgu yaptÄ±: Hukuk devleti ayaklar altÄ±nda!

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Gezi direniÅŸi ile Osman Kavala’nÄ±n tutukluluÄŸuna iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ±na tepki gösterdi.

Bugün Gezi direniÅŸine “darbe”, Osman Kavala'ya “terörist” diyenlerin ileride mahcup olacaklarÄ±nÄ± belirten Özel, “Elimizde ibretlik bir basÄ±n bilgi notu var. Bu basÄ±n bilgi notu Osman Kavala'yla ilgili. Geçen sene 1 KasÄ±m’da tutuklanÄ±p bir sene boyunca iddianamesi hazÄ±rlanmÄ±yor diye itiraz etmiÅŸtik ya. Ä°ddianameyi yazdÄ±rmak ya da tutuksuz yargÄ±lamayÄ± savunmak yerine Osman Kavala'ya suç icat edilmeye giriÅŸildi ve geçtiÄŸimiz günlerde 14 kiÅŸi sabahÄ±n altÄ±sÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda basÄ±na bir bilgi notu geçildi. FETÖ'cül akÄ±lla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir bilgi notu. Biz bu bilgi notlarÄ±nÄ± çok dinledik” dedi.

Özel, “Bilgi notunda, sivil itaatsizlik, ÅŸiddet eylemleri, duran adam, piyano çalan adam, kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kadÄ±n gibi eylemlerle Anayasal düzeni yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmak için cebir ve ÅŸiddet kullanarak Osman Kavala'nÄ±n kontrolünde birilerinin Anayasal düzene kastettiÄŸini söylüyor. AramÄ±zda hukukçu milletvekilleri var, böyle ifadeler ancak mahkemelerin nihai karar metinlerinde olur. Böyle bilgi notlarÄ± yazÄ±lÄ±yorsa bilin ki hukuk devleti de ayaklar altÄ±ndadÄ±r, masumiyet karinesi de ayaklar altÄ±ndadÄ±r” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Anadolu KÃ¼ltÃ¼r operasyonu: YiÄŸit AksakoÄŸlu tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 17:35

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