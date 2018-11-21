TMMOB'den Kocaeli'de kurulmasÄ± planlanan katÄ± atÄ±k tesisine itiraz

Kocaeli'de 12 bin aÄŸacÄ±n kesilmesine sebep olacak ve bÃ¶lgedeki insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit edecek katÄ± atÄ±k yakma tesisine TMMOB Ä°KK itirazda bulundu.

Kocaeli'de yapÄ±lmasÄ± planlanan katÄ± atÄ±k yakma tesisi ile ilgili, Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi Kocaeli Ä°l Koordinasyon Kurulu (TMMOB Ä°KK), Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi Çözüm MasasÄ±na itirazda bulundu.

Kocaeli BüyükÅŸehir Belediye Meclisinin 2018/437 sayÄ±lÄ± kararÄ± ile katÄ± atÄ±k yakma tesisi ile ilgili olarak seçilen Kocaeli Üniversitesi Umuttepe YerleÅŸkesinin kuzey doÄŸusunda kalan 205 dönüm ormanlÄ±k alanÄ±n, tesisin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olarak planlara iÅŸlendiÄŸinin belirtildiÄŸi itiraz dilekçelerinde ÅŸu ifadelere yer verildi:

• Seçilen alan Ä°zmit kentinin akciÄŸerleri olan yoÄŸun aÄŸaçlarÄ±n bulunduÄŸu ormanlÄ±k bir alandÄ±r.

• ÇED raporunda 12.000 civarÄ±nda aÄŸacÄ±n kesileceÄŸi belirtilmektedir.

• Yine seçilen alan, bölgedeki kente doÄŸru esen hakim rüzgarlarÄ±n güzergahÄ±nda bulunmaktadÄ±r.

• Tesise yakÄ±n bölgede ve civarÄ±nda hem Umuttepe Hastanesi hem de yapÄ±lmakta olan Åžehir Hastanesi gibi saÄŸlÄ±k tesis alanlarÄ± bulunmaktadÄ±r.

• Seçilen alanÄ±n yakÄ±nÄ±nda köy yerleÅŸim alanlarÄ± bulunmaktadÄ±r.

• 2018/437 sayÄ±lÄ± kararda bu alan ile ilgili hazÄ±rlanan plan notlarÄ±nda seçilen alanÄ±n aynÄ± zamanda katÄ± atÄ±klarÄ±n depolama alanÄ± olarak kullanabileceÄŸi belirtilmektedir.

• Bu ormanlÄ±k alanÄ±n ortasÄ±nda ister katÄ± atÄ±k, isterse kül olsun herhangi bir depolama yapmak çevre cinayetine sebep olacaktÄ±r.

• Tesis bu bölgeye yapÄ±lÄ±rsa gerek yakÄ±n ve gerekse uzak çevresine gelecekte geri dönülemez zararlar verecektir.

• Tesis alanÄ± olarak tespit ettiÄŸiniz yer seçimi kararÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu nedenle, KatÄ± AtÄ±k Bertaraf Tesisi yerinin Kocaeli ili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, Ä°zmit ve Derince ilçeleri 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazÄ±m ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarÄ±na iÅŸlenerek onayladÄ±ÄŸÄ± 2018/437 sayÄ±lÄ± Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis kararÄ±nÄ±n iptalini talep ediyorum.

Öte yandan dilekçelerle 26 KasÄ±m Pazartesi gününe kadar Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi Çözüm MasasÄ±na elden, https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi adresine ise internet üzerinden itirazda bulunabilecek.

FotoÄŸraf: EVRENSEL

(Kocaeli/EVRENSEL)

www.evrensel.net