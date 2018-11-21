Cinsel seÃ§ilim ve evrim

Evrimde cinsel seÃ§ilim nasÄ±l bir rol oynar?

Charles Darwin yaÅŸayan bütün türlerin aslÄ±nda ortak bir atadan geldiÄŸi fikrini ortaya sürmüÅŸtür. Bu iddiasÄ±nÄ± açÄ±klamak için kullandÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±ca mekanizma ise yaÅŸadÄ±klarÄ± ortama daha iyi adapte olan canlÄ±larÄ±n diÄŸerlerine göre daha kolay hayatta kalabileceklerini gösteren doÄŸal seçilimdir. Fakat Darwin, aynÄ± zamanda hantal, yaÅŸadÄ±klarÄ± ortama adapte olma amacÄ± taÅŸÄ±mayan ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hayatta kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rmayan cinsel özelliklerin de olduÄŸunu belirtmiÅŸtir. Darwin, bu tür cinsel anlamda “seçilmiÅŸ” özelliklerin hayatta kalma ÅŸansÄ±nÄ± düÅŸürseler bile üreme ÅŸansÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±klarÄ± sürece evrilebileceÄŸini öne sürdü. (Darwin 1871)

Darwin cinsel seçilimin türün erkeklerinin diÅŸiyi elde etmek için kendi aralarÄ±nda verdikleri mücadeleye dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir ve cinsel seçilimi iki ayrÄ± mekanizmaya ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r: intraseksüel seçilim, yani aynÄ± cinsiyetteki canlÄ±larÄ±n (genellikle erkekler) karÅŸÄ± cins için mücadele ettikleri yöntem, ve interseksüel seçilim, yani bir cinsiyetin (genellikle diÅŸiler) karÅŸÄ± cinsiyetten bir bireyi seçtiÄŸi yöntem. Hantal özelliklerin rekabet halindeki erkek bireylere, agresif çarpÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduÄŸu düÅŸüncesi Darwin’in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan hÄ±zla kabul görmüÅŸtür. Buna raÄŸmen, diÅŸi bireylerin erkekleri “seçtiÄŸi” düÅŸüncesi alay konusu olmuÅŸ, 80 yÄ±l sonrasÄ±na kadar da bu fikir ciddiye alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r (Cronin 1991). Üzerinden geçen 40 yÄ±lda, cinsel seçilimin nasÄ±l iÅŸlediÄŸi konusundaki anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bir hayli ilerleme kaydetmiÅŸtir.

CÄ°NSEL SEÇÄ°LÄ°M HANGÄ° CÄ°NSÄ°YETÄ° DAHA ÇOK ETKÄ°LÄ°YOR?

Cinsiyet rolleri, ürettikleri gametlerin farklÄ±lÄ±klarÄ±ndan doÄŸmaktadÄ±r: diÅŸiler daha az sayÄ±da ve genelde hareket edemeyen ama besleyiciliÄŸi fazla olan gametler üretirken erkekler çok sayÄ±da küçük boyutlu ve hareket edebilen gametler üretir. Üremenin gerçekleÅŸmesi için her iki gametten de birer tane gerektiÄŸinden, herhangi bir yumurtayÄ± dölleyemeyen birçok erkek gamet olacaktÄ±r. Ä°ÅŸte bu asimetri, diÅŸilerin üreme olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bu büyük gametleri üretmelerini saÄŸlayacak kaynaklara eriÅŸebilmelerine baÄŸlÄ± olarak kÄ±sÄ±tlanÄ±rken, erkeklerin üremelerinin ise diÅŸilere ulaÅŸÄ±p ulaÅŸamamalarÄ± tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Bateman Prensibine neden olmaktadÄ±r (Bateman 1948). Bu nedenle erkekler, diÅŸiye ulaÅŸabilmek için kendi aralarÄ±nda mücadele ederken, diÅŸiler seçici bir biçimde sadece tercih ettikleri erkekle eÅŸleÅŸmeye eÄŸilim göstermektedirler.

ÜREME BAÅžARILARI

Cinsel yollarla üreyen türlerde her yavrunun bir anne ve bir babasÄ± vardÄ±r, bu nedenle erkek ve diÅŸilerin ortalama üreme baÅŸarÄ±larÄ± aynÄ±dÄ±r. BaÅŸarÄ±lÄ± bir erkek teorik olarak birçok yavru sahibi olabilmektedir. Bir erkeÄŸin orantÄ±sÄ±z bir baÅŸarÄ± göstermesi onun diÄŸer erkeklerin üreme ÅŸanslarÄ±nÄ± ellerinden alarak erkek bireyler arasÄ±ndaki üreme oranlarÄ±nda büyük bir varyasyon yaratmasÄ±na sebep olur. DiÄŸer taraftan, baÅŸarÄ±lÄ± bir diÅŸi ise baÅŸka diÅŸilerin üreme ÅŸanslarÄ±nÄ± ellerinden alamayacaÄŸÄ± için tam aksine üreme oranlarÄ±nda daha az varyasyon yaratÄ±r. Üreme varyasyonu ne kadar artarsa cinsel seçilimin etkileri de o kadar güçlenir. Güçlü cinsel seçilim ise yüksek üreme ÅŸansÄ±na sahip, genelde cinsel anlamda ayÄ±rt edici “aÅŸÄ±rÄ±”ya da daha hantal özelliklerin ortaya çÄ±kmasÄ±na sebep olur.

AynÄ± türdeki erkek ve diÅŸilerin üreme baÅŸarÄ±larÄ± aynÄ±dÄ±r fakat tek bir cinsiyeti incelersek kendi bireyleri arasÄ±nda üreme baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n farklÄ±lÄ±k gösterdiÄŸini görebiliriz. Bu ikisi arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klar eÅŸ ayrÄ±lÄ±klara sebep olur. EÄŸer erkekler diÅŸilerden daha yüksek oranda cinsel seçilime maruz kalÄ±rsa erkekler belirli ikincil cinsiyet özelliklerine sahip olmaya evrimleÅŸeceklerdir. Tavus kuÅŸlarÄ± yavrularÄ±yla ilgilenmezler ve bazÄ± erkekler asla üreyemezken bazÄ±larÄ±nÄ±n baskÄ±n olmasÄ± eÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±yla sonuçlanÄ±r. Erkeklerin yavru bakÄ±mÄ±na yardÄ±mcÄ± olduklarÄ± türlerde bu fark daha az olur ve eÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± görülmez, cinsiyetler monomorfik (benzer görünümlü) bir yapÄ±ya sahip olur. ÖrneÄŸin deniz kuÅŸlarÄ± tek eÅŸlidirler, yavrulara beraber bakarlar ve iki cinsiyet de birbirine oldukça benzer. Yavru bakÄ±mÄ±nÄ±n tamamen erkeklere kaldÄ±ÄŸÄ± durumlarda seçim meyil derecesi tam tersine dönebilir ve bu sefer diÅŸiler erkeklere eriÅŸim için yarÄ±ÅŸmak zorunda kalabilirler. Bu durumda tersine iÅŸler. KÄ±zÄ±l deniz düdükçünü diÅŸileri bütün yavru bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenen erkeklere eriÅŸebilmek için birbirleriyle yarÄ±ÅŸÄ±rlar. DiÅŸiler erkeklerden daha büyük ve daha agresiflerdir. (Arthur Grosset’in katkÄ±larÄ±yla)

EBEVEYN BAKIMININ ROLÜ

ÇoÄŸu tür yavrularÄ±na bakmaz ya da çok az bir süre için bakar. Fakat ebeveyn bakÄ±mÄ±na ihtiyaç duyan türlerde üreme baÅŸarÄ±sÄ± sadece döllenme sürecinden deÄŸil aynÄ± zamanda iki cinsiyetin yavrunun bakÄ±mÄ±na saÄŸladÄ±ÄŸÄ± katkÄ± üzerinden de belirlenir. (Trivers 1972). EÄŸer diÅŸiler erkeklerden daha fazla yavrunun bakÄ±mÄ±yla ilgileniyorlarsa bu türe ait erkeklerin göstereceÄŸi üreme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸkenliÄŸinin daha yüksek olmasÄ± beklenebilir. YavrularÄ±yla ilgilenen diÅŸiler bir süre daha üreyemeyecekleri için erkekler geri kalan diÅŸiler için kendi aralarÄ±nda yarÄ±ÅŸmak zorunda kalacaklardÄ±r. Erkek tavus kuÅŸlarÄ±nÄ±n abartÄ±lÄ± kuyruklarÄ±nÄ± diÅŸi tavus kuÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±sa kuyruklarÄ±na kÄ±yaslarsak erkeklerin daha büyük bir cinsel seçilimin etkisi altÄ±nda olduÄŸunu görebiliriz. Ancak iki cinsiyetin de yavrularÄ±n bakÄ±mÄ± ile eÅŸit bir ÅŸekilde ilgilenmesi gereken türlerde, yavrulara baktÄ±klarÄ± süre boyunca baÅŸka bir eÅŸ bulmaya gereken enerjiyi ayÄ±ramayacaklarÄ±, üreme ÅŸanslarÄ±nÄ±n peÅŸinde koÅŸamayacaklarÄ± için genelde erkeklerin üreme baÅŸarÄ± varyasyonu daha düÅŸük olur. Bu durum, çoÄŸu zaman ilgili türe ait erkek ve diÅŸilerinin benzer görünümlere sahip olmasÄ±na ve benzer davranÄ±ÅŸlar sergilemesine sebep olur. Son olarak sadece erkeklerin yavru bakÄ±mÄ±nÄ± üstlendiÄŸi nadir durumlarda erkekler diÅŸiler için nadir bulunan cinsiyet konumuna geçebilir. Bu durumda yavrularÄ±na bakmasÄ± için bir veya daha fazla erkeÄŸe eriÅŸimi elinde tutan diÅŸilerin üreme baÅŸarÄ± oranlarÄ± yüksek olacaktÄ±r. Erkekler ise bu gibi durumlarda hangi diÅŸi ile çiftleÅŸeceÄŸi konusunda seçici davranabilir. Bu durum ise diÅŸilerin erkeklerin ilgisini çekebilmek daha abartÄ±lÄ± özelliklere sahip olduÄŸu ters eÅŸey ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sebep olabilir. Sonuçta, çoÄŸunlukla, diÅŸilerin karmaÅŸÄ±k seksüel özelliklere sahip olmaya doÄŸru evrildiÄŸi,"Tersine iÅŸleyen eÅŸeysel dimorfizme" sebep olur.

Kaynak: https://evrimagaci.org/cinsel-secilim-7357





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