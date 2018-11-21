Okulun 3. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen lise Ã¶ÄŸrencisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Makine MÃ¼hendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžubesi okullarda yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlere dikkat Ã§ekti, devletin kendini sorumlu tutmayan anlayÄ±ÅŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 14 yaÅŸÄ±ndaki lise öÄŸrencisi Barbaros ZülfigaroÄŸlu, 20 KasÄ±m günü okulun üçüncü katÄ±nda bulunan sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n penceresinden düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Makine Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžubesi, Dünya Çocuk HaklarÄ± günü kapsamÄ±nda yaÅŸanan ölüme dair yazÄ±lÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Gölcük Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda ZülfigaroÄŸlu, teneffüs esnasÄ±nda okulun üçüncü katÄ±nda bulunan sÄ±nÄ±fÄ±nda pencere kenarÄ±nda oturduÄŸu sÄ±rada dengesini yitirerek bahçeye düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

MMO Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Kürekçi imzasÄ±yla yayÄ±nlanan ve “Dünya Çocuk HaklarÄ± gününde çocuklarÄ±mÄ±z okullarÄ±nda ölmeye devam ediyor” denilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Kocaeli kamuoyu henüz bir ay önce Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis Ä°lkokulu bahçesinde demir kapÄ±nÄ±n üzerine devrilmesi sonucu 1'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Mehmet Ali Ä°ÅŸler'in ölümünün acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸarken yeni bir çocuk ölümü haberi aldÄ±. Ne yazÄ±k ki dün, dünya çocuk haklarÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± evrensel günde, haber ajanslarÄ±ndan Gölcük'ün UlaÅŸlÄ± Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi'nde öÄŸrenim gören 14 yaÅŸÄ±ndaki Barbaros ZülfigaroÄŸlu’nun, okuduÄŸu okulun 3. katÄ±nda bulunan sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n penceresinden düÅŸerek öldüÄŸü haberini öÄŸrendik. Barbaros’un ailesinin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor, geride kalan ailesi ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diliyoruz."

FotoÄŸraf: Soner Gülezer/DHA

'KENDÄ°NÄ° SORUMLU GÖRMEYEN DEVLET ANLAYIÅžI'

Mehmet Ali’nin ölümü sonrasÄ±nda yetkilileri uyardÄ±klarÄ±nÄ± belirten MMO, okullarda çocuklar için ciddi tehlike kaynaklarÄ± olduÄŸunu, teknik ve idari önlemler alÄ±nmaz ise baÅŸka çocuklarÄ±n da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirebileceÄŸine dikkat çekti.

YaÅŸanan ölümlere dair yetkililerin açÄ±klama dahi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bilim ve fen Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli eÄŸitim olanaklarÄ±nÄ± saÄŸlamakla yükümlüdür ve okullarda yaÅŸanan her ÅŸeyden sorumludur. Barbaros’un, Mehmet Ali’nin ve diÄŸer çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ölümü zamanla unutulamaya terk edilebilecek bir olay deÄŸildir. Onlar canÄ±mÄ±zdan ve gelecek günlerimizden koparÄ±lmÄ±ÅŸ birer candÄ±r. Biz unutmayacaÄŸÄ±z, unutulmasÄ±na da izin vermeyeceÄŸiz” denildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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