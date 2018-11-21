ErdoÄŸan ile BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: Son derece olumlu noktadayÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, yerel seÃ§imler ile ilgili bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde bir araya geldi. Ana konusunun yerel seçimler olmasÄ± beklenen görüÅŸmede AKP'nin, Ä°stanbul ve Ankara'da MHP'nin desteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k Adana ve Mersin gibi büyükÅŸehirlerde MHP'nin adayÄ±nÄ± destekleme yönündeki teklifini Devlet Bahçeli'ye ileteceÄŸi belirtilmiÅŸti.

ÖMER ÇELÄ°K: OLUMLU BÄ°R AÅžAMADAYIZ

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan basÄ±na açÄ±klama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün yeni bir durumdayÄ±z, yerel seçim ittifakÄ± ile ilgili son derece önemli bir noktadayÄ±z, olumlu bir aÅŸamadayÄ±z. Cumartesi günü, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir dahil yaklaÅŸÄ±k 40 yerdeki adaylarÄ± ilan edeceÄŸiz. Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir araya gelerek, rapor sunacak ardÄ±ndan Genel BaÅŸkanlar tekrar bir araya gelecek" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 18:58

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