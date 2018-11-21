ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde bir araya geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde bir araya geldi. GörüÅŸmenin ana konusunun yerel seçimler olmasÄ± bekleniyor. GörüÅŸmede AKP'nin, Ä°stanbul ve Ankara'da MHP'nin desteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k Adana ve Mersin gibi büyükÅŸehirlerde MHP'nin adayÄ±nÄ± destekleme yönündeki teklifini Devlet Bahçeli'ye ileteceÄŸi belirtiliyor.

ErdoÄŸan ile Bahçeli, son görüÅŸmelerini 16 Ekim'de gerçekleÅŸtirmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 16:31

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