Gazeteci Mehmet GÃ¼leÅŸ: Manzara fotoÄŸraflarÄ± bile verilmiyor

Gazeteci Mehmet GÃ¼leÅŸ, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ 1 Noâ€™lu YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Cezaevindeki hak ihlallerine dikkat Ã§ekti.

Gazeteci Mehmet GüleÅŸ, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde manzara fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n dahi ‘güvenlik’ gerekçesiyle tutuklulara verilmediÄŸini aktardÄ±.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) Muhabiri Mehmet GüleÅŸ, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerini mektup aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aktardÄ±.

Hak ihlallerinin had safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GüleÅŸ; yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– Günlük sadece 7 saat koÄŸuÅŸ avlusunda kalabiliyoruz. Geriye kalan 17 saat boyunca odada tecrit halinde kalÄ±yoruz.

â– Kürtçe kitap, dergi ve mektup alÄ±p vermek hâlâ mümkün deÄŸil. Kürtçeye yönelik yasakçÄ± zihniyet devam ediyor.

â– HakkÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir toplatma kararÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen birçok kitap verilmiyor.

â– Manzara niteliÄŸi taÅŸÄ±yan fotoÄŸraflar “güvenlik” gerekçesiyle verilmiyor.

â– TutuklularÄ±n hastaneye sevkleri geç yapÄ±lÄ±yor. Hastaneye gidildiÄŸinde ise kelepçeli muayene dayatÄ±lÄ±yor.

â– Tutuklu ve hükümlülere cezaevi giriÅŸinde çÄ±plak arama dayatÄ±lÄ±yor.

â– Cezaevi genelgesinde olan kurs-sohbet-hobi faaliyetleri keyfi ÅŸekilde engelleniyor.

â– Aile görüÅŸlerinde tekmil dayatmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Kimi gardiyanlarÄ±n ortamÄ± germek için provokatif söylemler kullanmaktadÄ±r.

â– AçÄ±lan disiplin soruÅŸturmasÄ± için ifadeye gittiÄŸimizde savunma hakkÄ±mÄ±z engelleniyor. Bunu infaz hakimliÄŸine dilekçe olarak belirtmemize raÄŸmen herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmÄ±yor. Daha önce açlÄ±k grevi eyleminden dolayÄ± hemen hemen bütün siyasi tutsaklara yani yaklaÅŸÄ±k 120 kiÅŸiye farklÄ± cezalar verildi.

â– YaklaÅŸÄ±k 50’ye yakÄ±n tutuklu hiçbir gerekçesi olmamasÄ±na raÄŸmen tekli odalarda tutuluyorlar. BunlarÄ±n arasÄ±nda hasta tutuklular da var.

â– YaklaÅŸÄ±k 26 yÄ±ldÄ±r cezaevinde olan ve yaklaÅŸÄ±k 14 ay içinde 4 cezaevi deÄŸiÅŸtiren hasta tutuklu YaÅŸar KÄ±rmÄ±zÄ±, Ekim ayÄ±nda tekli kaldÄ±ÄŸÄ± hücrede darbedilerek 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevine isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda sevk edildi. Sevk sÄ±rasÄ±nda çÄ±plak arama dayatmasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸi için darbedilerek tekli odaya konuldu.

FotoÄŸraf: MA

‘BEN YÄ°NE AYNI ‘SUÇU’ Ä°ÅžLERÄ°M’

ElazÄ±ÄŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin hakkÄ±nda verdiÄŸi 9 yÄ±l 4 ay 15 günlük hapis cezasÄ±nÄ±n YargÄ±tayca onanmasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren GüleÅŸ, “Ben gayet iyiyim. bilindiÄŸi üzere davamÄ±n YargÄ±tay aÅŸamasÄ± da son buldu. Benim için sürpriz olmadÄ±, bekliyordum da. Her ÅŸeye raÄŸmen mutluyum, gururluyum. EÄŸer Roboskî KatliamÄ±’nÄ±n ölüm yÄ±l dönümünü haberleÅŸtirmek suçsa, ben yine aynÄ± suçu iÅŸlerim. EÄŸer hakikati ortaya çÄ±kartmak suçsa yine devam ederim bu suça” ifadelerini kullandÄ±. (ElazÄ±ÄŸ/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 16:03

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