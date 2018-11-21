Siyasi parti liderleri, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± yorumladÄ±

AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki hÃ¼kmÃ¼ sonrasÄ± siyasi parti liderleri konuyu deÄŸerlendirdi.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), HDP’nin önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸunun hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu söyleyerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine hükmetti. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, "Karar bizi baÄŸlamaz" derken HDP eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± ise "DemirtaÅŸ ve tüm tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. DiÄŸer siyasi partilerin liderlerinden de açÄ±klamalar yapÄ±ldÄ±.

KILIÇDAROÄžLU: AÄ°HM KARARINA UYMAMIZ LAZIM

Konuyu Habertürk YazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya'ya deÄŸerlendiren CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Dünyada hukuk devletine saygÄ±lÄ±yÄ±z… Hukuk devletine saygÄ±lÄ± yönetim var algÄ±sÄ±nÄ± yaratmak istiyorsak, AÄ°HM kararÄ±na uymamÄ±z lazÄ±m; uyuyoruz da zaten. Veya onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tazminat ödeniyor. DolayÄ±sÄ±yla kararÄ±n içeriÄŸini görmeden, bilmeden bir ÅŸey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararÄ± Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüÅŸüp bir hukuksuzluk, haksÄ±zlÄ±k varsa önce o ortaya koyabilseydi" yorumunda bulundu.

Ä°YÄ° PARTÄ°: UYGULANMAZSA SÄ°YASETEN BASKI GELEBÄ°LÄ°R

Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Cihan PaçacÄ±, Ä°YÄ° Parti BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "DemirtaÅŸ ile ilgili AÄ°HM'nin kararÄ±nÄ± SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± uygulamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AÄ°HM ve sözleÅŸmesinin Türkiye tarafÄ±dÄ±r, altÄ±na Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak imza atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AlÄ±nan kararlarÄ±n uygulanacaÄŸÄ± yönünde. Ancak yönetim, iktidar bunu uygulamadÄ±ÄŸÄ± takdirde sanÄ±yorum AÄ°HM ve AB ülkeleri tarafÄ±ndan siyaseten bir baskÄ± gelebilir. Onun ötesinde söylenecek bir ÅŸey yoktur." diye konuÅŸtu.

KARAMOLLAOÄžLU: KARAR VERÄ°LMÄ°ÅžSE ÜZERÄ°NDE CÄ°DDÄ°YETLE DURMAK Ä°CAP EDER

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ise konuya iliÅŸkin ErdoÄŸan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± sözleri eleÅŸtirdi ve ÅŸöyle konuÅŸtu: "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± cezaevine düÅŸtüÄŸü zaman 'muhtar olamazsÄ±n' denildiÄŸinde AÄ°HM'e gitmiÅŸti. Bugün diyor ki AÄ°HM kararÄ±nÄ± tanÄ±mam, tanÄ±mayabilirsin. Ben AÄ°HM'in her zaman isabetli karar verdiÄŸini söylemem ama bir konuda bir karar verilmiÅŸse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durmasÄ± icap eder. Çünkü kendi itibarÄ±nÄ± o kararlarla ölçüyorlar dÄ±ÅŸarÄ±da. Birine uymayabilirsiniz ama bu kural haline gelirse Türkiye'de, hukuk mekanizmasÄ± iÅŸlemiyor manasÄ±na gelir ve bunu da kimse unutmaz." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'a gÃ¶re AÄ°HM'nin kararÄ± 'terÃ¶r seviciliÄŸi'

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ± iÃ§in 'UymamÄ±z lazÄ±m' dedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 16:16

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