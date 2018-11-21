GÃ¼rer: Kadro verilsin, Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlansÄ±n

CHPâ€™li Ã–mer Fethi GÃ¼rer kamuda taÅŸeron olarak Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m iÅŸÃ§ilerin kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± ve yaptÄ±klarÄ± iÅŸe uygun Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer verdiÄŸi kanun teklifinde, kamuda taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸan tüm iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ±, kadro verilen tüm iÅŸçilere de yaptÄ±klarÄ± iÅŸe uygun olarak ücret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi’ni Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunan Gürer, 696 sayÄ±lÄ± KHK’yi yasalaÅŸtÄ±ran 01.02.2018 tarihli ve 7079 sayÄ±lÄ± kanunun kabul edilmesinin ardÄ±ndan hizmet alÄ±mlarÄ±nÄ±n yüzde 70’inin personele dayalÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ±yla ilgili uygulamanÄ±n, birçok kurumda taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler için büyük maÄŸduriyet yaratÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Emekli ve eski mahkum olarak alt yüklenicilerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin kadro baÅŸvurularÄ±nÄ±n kabul edilmediÄŸini, 26 Kamu Ä°ktisadi TeÅŸekkülü (KÄ°T) ve 26 özel bütçeli kuruluÅŸundaki taÅŸeron iÅŸçilerin de kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Gürer, aynÄ± iÅŸyerinde aynÄ± iÅŸi yapanlar arasÄ±nda KHK ile sorun yaratÄ±lÄ±p maÄŸduriyet oluÅŸturulduÄŸunu vurguladÄ±.

Belediyelerde eÅŸit iÅŸi yapanlarÄ±n da doÄŸrudan kadroya alÄ±nmasÄ± gerekirken belediye ÅŸirketlerine devredildiÄŸini, belediye ÅŸirketine alÄ±nmayan emekli ve mahkumlarÄ±n ise iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gürer, kanun teklifinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

“SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer bakanlÄ±klarda da çok sayÄ±da kadro beklerken hüsrana uÄŸrayan emekçiler vardÄ±r. Personele dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bu maÄŸdurlarda kadroya alÄ±nmadÄ±r. AyrÄ±ca kadro alanlar için de yaptÄ±klarÄ± iÅŸe uygun ücret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. VermiÅŸ olduÄŸumuz kanun teklifi ile 696 sayÄ±lÄ± KHK’yi yasalaÅŸtÄ±ran 7079 sayÄ±lÄ± kanunla oluÅŸturulan haksÄ±zlÄ±k ve eÅŸitsizliÄŸin giderilmesi, ayÄ±rÄ±m yapÄ±lmadan tüm taÅŸeron çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kadroya alÄ±nmasÄ± amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 15:58

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