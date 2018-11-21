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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 15:41
FotoÄŸraf: DHA
Afrin'den sonra Cerablus'ta da 'YaÄŸmacÄ± gruplara karÅŸÄ±' operasyon
21 KasÄ±m 2018 15:30
TSK ile birlikte hareket eden 'Ã–SO' Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki gruplarÄ±n Cerablus'ta 'YaÄŸma yaptÄ±ÄŸÄ±' belirtilen gruplara karÅŸÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatÄ±sÄ± altÄ±nda Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ile birlikte hareket eden gruplar, Afrin'den sonra Cerablus'ta da "YaÄŸma ve talan yaptÄ±ÄŸÄ±" belirtilen gruplara karÅŸÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.
CNN Türk'ün haberine göre Cerablus kasabasÄ± kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ± ve 5 kiÅŸi teslim oldu.
Afrin'deki operasyonlarÄ±n CeyÅŸ'ül Vatan oluÅŸumuna katÄ±lmayan Ahrar-u Åžarkiye'ye dönük olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Cerablus, IÅžÄ°D'in iÅŸgali altÄ±ndayken 24 AÄŸustos 2016'da FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± kapsamÄ±nda kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 15:41
TSK, Afrin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etti
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