Aygün Alüminyum işçileri: Birliğimizi koruyup mücadeleyi sürdüreceğiz

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

Çorlu’daki Aygün Alüminyum’da Türk Metal’in bıraktığı boşluktan yararlanan fabrika yönetimi işçiler üzerindeki istifa baskısını arttırdı. Fabrika önünde direniş çadırının “can ve kamu güvenliğini tehlikeye sokuyor” gerekçesi ile Tekirdağ Valiliği tarafından yasaklanması ve Türk Metal’in işçiye de sormadan kaldırması patronun ve fabrika yöneticilerinin elini güçlendirmesine yol açtı. Sendikaya da tepki gösteren işçiler, “Birliğimizi koruyup mücadeye devam etmeliyiz” diyor.

İŞÇİ VALİYE DE SENDİKAYA DA TEPKİLİ

Valiliğin kararı ve Türk Metal’in işçilerin onayını almadan çadırı kaldırması tepki ile karşılandı. Yasayı çiğneyen patrona bir şey demeyen Valiliğin işçi hak arayınca ortaya çıktığını dile getiren bir işçi, “Tekirdağ Valisinin gücü işçiye mi yetiyor? Bu karar valinin kimin valisi olduğunu gösteriyor. Valilik izin vermiyor da bizim sendikamız ne yapıyor? Hemen tası tarağı toplayıp gidiyor. Biz birçok bedel ödemeyi göz önüne alarak sendikaya üye olduk. Sendika ise karşılaştığı ilk baskıda hemen geri bastı. Hak mücadelesi böyle olmaz” dedi.

ÜYELİKTEN İSTİFA BASKISI ARTIYOR

Bir taraftan da Türk Metal’in bu hamlesi işçiler arasında “Sendika patronla anlaştı mı?” gibi kuşkular yaratıyor. Bu durum fabrika yönetimine de şimdiye kadar bozamadığı birliği dağıtmak için yeni koz vermiş oldu. Çadır kaldırıldıktan sonra Aygün Alüminyum yöneticileri “Sendika sizi bırakıp gitti” gibi söylentileri yayıp işçilerden sendikadan istifa etmelerini istiyor. Fabrika müdürü pazartesi günü işçilerle yaptığı toplantıda “Aramıza kimseyi sokmayalım. Kendi sorunlarımızı kendi içimizde çözelim” derken, bazı yöneticiler de yeni yılda yapılacak zamlar ve mesai listelerinin hazırlanmasında sendika üyesi içileri yazmayarak zor durumda bırakmaya çalışıyor. Son günlerde işçilerin ‘yukarı çağrılarak’ veya bölümlerde baskı gördüğünü ifade eden bir işçi, “Yöneticiler, bazı bölüm sorumluları yeni yılda yapılacak zamda sendika üyesi olup olmadığına bakılacak diyor. Mesai listeleri hazırlanırken sendika üyesi işçileri zorunlu kalmadıkları zaman yazmıyorlar. Bizi para ile korkutmaya çalışıyorlar. Sendikadan istifa etmeye zorluyorlar” dedi.

BAŞARANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Bütün bu baskılara rağmen hiçbir işçi sendikadan istifa etmedi. Hatta fabrikadan umudunu kesen, üye olmayan işçilerden bazıları sendikaya üye olmaya başladı. Bütün olumsuzluklara rağmen kararlı olduklarını belirten Aygün Alüminyum işçileri “Hiçbir baskı bizi yıldıramaz. Fabrika bize iyi bir gelecek vadetmiyor. Verilen sözlerin hiçbir geçerliliği yok. Şimdiye kadar hangi sözlerini tuttular? Şimdi sıkışınca tekrar vaade başladılar. Buna hiçbir Aygün işçisi kanmaz. Biz ancak birliğimizi koruyup, örgütlenmemizi başarıya ulaştırırsak kazanırız. Ancak o zaman bizim de söz hakkımız olacak ve bu koşulları değiştirebiliriz. Başarana kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek kararlılıklarını dile getiriyor.