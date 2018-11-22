Halı sahadan 25 Kasım’a çağrı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü yaklaşırken Denizli Ekmek ve Gül Kadın Atölyesi tüm kadınlara çağrı yaptı.

Halı saha maçında bir araya gelen platform üyeleri, açtıkları pankartla ‘Kadına yönelik her türlü şiddete hayır’ diyerek 25 Kasım’da Denizli Valiliği önünden başlayacak yürüyüşe çağrıda bulundu.

Atölye yürütücülerinden Mükerrem Yollu maç öncesi açıklamalarda bulunarak kadınların şiddete karşı bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Yaklaşan 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü öncesi yaptıkları etkinlikle “Şiddetin, yoksulluğun, sömürünün karşısında haklarımız ve hayatlarımız için bir aradayız” diyen Yollu şöyle devam etti; “Şiddet; iş güvencesiz ve esnek çalıştırmayla, ağırlaşan yaşam koşullarıyla, ücret eşitsizliğiyle, sosyal haklarda artan kısıtlamalarla, işten atmalarla katlanarak artıyor. İktidar kadınların haklarına göz dikmeye devam ediyor. Çocuk yaşta evlilikler özendiriliyor, kolaylaştırılıyor. Nafaka hakkı gasbedilmek isteniyor, boşanmalar zorlaştırılmaya çalışılıyor, şiddet meşrulaştırılıyor.”