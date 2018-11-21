DiÅŸ bakÄ±mÄ±nda sÄ±k yapÄ±lan 5 hata

DiÅŸ Hekimi Pertev KÃ¶kdemir, AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± HaftasÄ±â€™nda diÅŸ bakÄ±mÄ±nda yapÄ±lan hatalara iliÅŸkin bilgi verdi.

DiÅŸ Hekimi Pertev Kökdemir, AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± HaftasÄ±’nda diÅŸ bakÄ±mÄ±nda yapÄ±lan hatalara iliÅŸkin bilgi verdi. Yeni bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinmemin yaklaÅŸÄ±k üç hafta sürdüÄŸünü belirten Kökdemir, “Her hafta diÅŸ fÄ±rçalama rutininize bir deÄŸiÅŸiklik ekleyin. AÄŸzÄ±nÄ±zÄ± eskisinden daha ferah hissedeceksiniz. AyrÄ±ca diÅŸ hekiminizi düzenli ziyaret etmek ve bu diÅŸ fÄ±rçalama hatalarÄ±ndan kaçÄ±nmak, diÅŸ etinizin uzun süre korunmasÄ±nÄ± da saÄŸlar” dedi. Kökdemir, basit ama aslÄ±nda sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÅŸ bakÄ±m hatalarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

DÄ°Åž FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Sürekli kullanÄ±mda (haftada yedi gün günde iki defa) bir diÅŸ fÄ±rçasÄ±nÄ±n ortalama ömrü üç aydÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 200 kullanÄ±mdan sonra fÄ±rçanÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz gerekir; çünkü diÅŸ fÄ±rçasÄ±nÄ±n kÄ±llarÄ± yÄ±pranÄ±r. KÄ±vrÄ±lmÄ±ÅŸ veya kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±llar diÅŸlerinizi düzgün ÅŸekilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diÅŸ fÄ±rçasÄ±nda bakteri ve gÄ±da parçacÄ±klarÄ± birikmeye baÅŸlar. DiÅŸ fÄ±rçanÄ±zÄ± üç ayda bir deÄŸiÅŸtirdiÄŸinizden emin olun.

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DÄ°ÅžLERÄ°NÄ°ZÄ° FIRÇALAMAYA YETERÄ°NCE ZAMAN AYIRMAMAK

Bir diÅŸ fÄ±rçalama seansÄ± için önerilen süre iki dakikadÄ±r. Ortalama bir kiÅŸinin diÅŸlerini fÄ±rçalama süresi ise sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kÄ±sa fÄ±rçalama, diÅŸ macunundaki florürün diÅŸ minesine ulaÅŸmasÄ± için yeterli bir zaman deÄŸildir. FÄ±rçalama süresi kÄ±saldÄ±kça aÄŸÄ±z hijyeni eksik yapÄ±lÄ±r. ÇoÄŸu zaman diÅŸlerin kenarlarÄ± veya aÄŸzÄ±n arkasÄ± ihmal edilir. Ben bunun için zamanlayÄ±cÄ±larla birlikte elektronik diÅŸ fÄ±rçalarÄ±nÄ± öneriyorum. ZamanlayÄ±cÄ± yoksa bir kronometre, iki dakika süren bir ÅŸarkÄ±nÄ±n melodisini veya telefonunuzu kullanÄ±n. DiÅŸlerinizi iki dakikadan az fÄ±rçalamamak için elinizden geleni yapÄ±n.

DÄ°ÅžLERÄ°NÄ°ZÄ° FIRÇALADIKTAN SONRA AÄžZI SU Ä°LE DURULAMAK

DiÅŸ Hekimi Pertev Kökdemir, “DiÅŸlerinizi fÄ±rçaladÄ±ktan sonra aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± su ile çalkalamayÄ±n” diyor ve nedenini ÅŸu sözlerle anlatÄ±yor: “DiÅŸ macununu tükürüp atabilirsiniz. Ancak aÄŸzÄ±nÄ±za su girdiÄŸinde diÅŸ macununuzdaki florürün verimliliÄŸini düÅŸürür. BazÄ±larÄ±nÄ±z aÄŸzÄ±nÄ± arÄ±ndÄ±rmak isteyecektir. Su yerine flouride içeren bir gargara veya aÄŸÄ±z yÄ±kama suyu kullanÄ±n. AyrÄ±ca su içmek veya içecek tüketmek için diÅŸlerinizi fÄ±rçaladÄ±ktan sonra en az yarÄ±m saat bekleyin.”

DÄ°Åž Ä°PÄ° KULLANMAMAK

Henüz günlük diÅŸ ipi kullanmayÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getiremediyseniz; hemen baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z. DiÅŸ fÄ±rçanÄ±zÄ±n ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± diÅŸler arasÄ±ndaki artÄ±klarÄ± çÄ±karmak için günde en az bir kez diÅŸ ipi kullanmak gerekir. FÄ±rçalama ve diÅŸ ipi ile çÄ±kartÄ±lmayan artÄ±klar diÅŸlerinizde bakteri cenneti oluÅŸturur. Günün sonunda hep diÅŸ ipi kullanÄ±n.

SERT DÄ°Åž FIRÇASI KULLANMAK

“En büyük yanlÄ±ÅŸlardan bir tanesi de daha iyi temizleyeceÄŸine inanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için sert diÅŸ fÄ±rçasÄ± tercih etmektir” diyen Kökdemir, “KÄ±llar çok sert ise diÅŸetinize zarar verebilirler. Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan tek ÅŸey, diÅŸlerin arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ yiyecek parçacÄ±klarÄ±nÄ± çÄ±karmak için bir fÄ±rçadÄ±r. YumuÅŸak veya ekstra yumuÅŸak kÄ±llÄ± diÅŸ fÄ±rçasÄ± kullanÄ±n” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 15:19

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