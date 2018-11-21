GÃ¶Ã§menlerin sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ± ihlal eden Trumpâ€™a mahkeme dur dedi

San Francisco BÃ¶lge Mahkemesi, hÃ¼kÃ¼metin yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak Ã¼lkeye girenleri sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±ndan men eden yeni uygulamasÄ±na yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma emri verdi.

San Francisco Bölge Mahkemesi Hakimi Jon S. Tigar, hükümetin yasal olmayan yollardan ülkeye giren insanlarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma ve korunma hakkÄ±ndan men eden yeni uygulamasÄ± hakkÄ±nda geçici olarak yürütmeyi durdurma emri verdi. Nihai karar verilene dek söz konusu yasaÄŸÄ± ülke çapÄ±nda askÄ±ya alan mahkeme emrinde Hakim Tigar, “BaÅŸkanÄ±n otoritesi ne olursa olsun, göç yasalarÄ±nÄ± yeniden yazÄ±p Kongrenin açÄ±kça yasakladÄ±ÄŸÄ± bir durumu dayatamaz” diyerek ülkeye nasÄ±l ve nereden girdiÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n göçmenlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerinin kabulüne devam edilmesine karar verdi.

TRUMP GÖÇMEN KERVANINA ‘KRÄ°Z’ DEDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 9 KasÄ±m’da Paris seyahati öncesi bir bildiri yayÄ±mlamÄ±ÅŸ, göçmenlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girmeye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ülkenin milli çÄ±karlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Bu bildiriden birkaç gün sonra resmi gazetede, ülkenin uzun yÄ±llardÄ±r var olan ve nereden ne ÅŸekilde ülkeye girerse girsin güvenlik yüzünden ülkelerinden kaçan insanlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ± teminat altÄ±na alan sÄ±ÄŸÄ±nma yasasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik kararÄ± yayÄ±mlandÄ±. KararÄ± açÄ±kça sÄ±ÄŸÄ±nma yasaÄŸÄ± olarak nitelendiren kitle örgütleri, hükümetin Kongrenin sÄ±ÄŸÄ±nma yasasÄ±nÄ± çiÄŸnediÄŸi ÅŸikayetiyle derhal mahkemeye baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu karara baÄŸlayan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararÄ±na ‘rezalet’ diyerek tepki gösteren Trump, 2012’de Obama tarafÄ±ndan aday gösterilen Hakim Tigar’a da ‘Obama’nÄ±n hakimi’ dedi. Trump yönetiminden yetkililer ise uygulamayÄ± savunmaya devam edeceklerinin iÅŸaretini verdi. Beyaz Saray’dan gelen göçmen karÅŸÄ±tÄ± bir açÄ±klamada, mahkeme kararÄ±nÄ±n ‘sayÄ±sÄ±z yasa dÄ±ÅŸÄ± yabancÄ±ya’ kapÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ve kararÄ±n ‘AçÄ±k kapÄ± politikasÄ± tercihini dayatan aktivist hakimlerin bir baÅŸka örneÄŸi’ olduÄŸu belirtildi.

SIÄžINMA HAKKININ KORUNMASINDA ÖNEMLÄ° BÄ°R ADIM

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerikan Sivil Özgürlükler BirliÄŸi avukatlarÄ±ndan Lee Gelernt, “Bu yasak yasa dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r, insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmaktadÄ±r. BaÅŸkan Trump’Ä±n güçlerin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesine kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda da uyarÄ± niteliÄŸindedir. Ä°nsanlarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma talep etme hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakmanÄ±n haklÄ± çÄ±karÄ±labilir hiçbir gerekçesi yoktur. Mahkeme, yönetimin Kongreyi hükümsüz kÄ±lmak gibi bir yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça belirtti” dedi. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezinin kÄ±demli avukatlarÄ±ndan Melissa Crow ise karara iliÅŸkin “Bu, BaÅŸkan Trump’Ä±n sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± talep edenlere açtÄ±ÄŸÄ± savaÅŸa karÅŸÄ± mücadelede önemli bir adÄ±m. Yeni karar giriÅŸ noktalarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nma talep edenlerin iÅŸlemlerini kolaylaÅŸtÄ±racakmÄ±ÅŸ gibi görünse de gümrük ve sÄ±nÄ±r muhafazanÄ±n kararda belirtilenin aynÄ±sÄ±nÄ± yapan insanlarÄ± da geri çevirmek gibi bir politikasÄ± ve pratiÄŸi var” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Mahkemeye müdahil olan Anayasal HaklarÄ± Merkezinden Avukat Baher Azmy, “Bireyler giriÅŸ kapÄ±larÄ± arasÄ±ndan geçse de sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±na sahiptir, bu ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz” derken, Cornell Hukuk Fakültesinde göçmen hukuku uzmanÄ± olan Stephen Yale-Loehr, mahkemenin kararÄ±nÄ±n baÅŸkanÄ±n göçmenlik konularÄ±ndaki kanaat yetkisinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± çizmesi bakÄ±mÄ±ndan da önemine çekti.

BÄ°NLERCE Ä°NSAN ABD’YE YÜRÜMEYE DEVAM EDÄ°YOR

Öte yandan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre her yÄ±l resmi giriÅŸ kapÄ±larÄ±ndan giren 70 bin insan sÄ±ÄŸÄ±nma talep ediyor. Orta Amerika’daki ÅŸiddetten kaçan aileler ve özellikle de reÅŸit olmayan çocuklarla bu sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± bekleniyor. Yola çÄ±kan ilk kervandan 3 bin kiÅŸi Kaliforniya, San Diego sÄ±nÄ±rÄ±ndan geçmek üzere Meksika, Tijuana’ya varmÄ±ÅŸtÄ±. ABD Gümrük ve SÄ±nÄ±r Muhafaza yetkilileri, pazartesi günü San Ysidro kapÄ±sÄ±ndaki trafiÄŸi kuzeye doÄŸru birkaç saatliÄŸine kapattÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Trump’Ä±n talimatÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girmesinden bu yana sÄ±nÄ±rda sÄ±ÄŸÄ±nma talep eden 107 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 15:02

www.evrensel.net