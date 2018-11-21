Ekonomik krizde Ã¶nce kadÄ±nlar iÅŸsiz kalÄ±yor

'Kriz ve KadÄ±n EmeÄŸi' konulu panelde konuÅŸan Dr. Melda Yaman, kriz dÃ¶nemlerinde ilk olarak kadÄ±nlarÄ±n iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ucuz iÅŸ gÃ¼cÃ¼ olarak kullanÄ±ldÄ±.

Mülkiye Emek AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi, Kriz ve Emek Panellerinin ikincisini 25 KasÄ±m öncesi “Kriz ve KadÄ±n EmeÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±. Mülkiyeliler BirliÄŸi'nde yapÄ±lan etkinlikte, kriz koÅŸullarÄ±nÄ±n baÅŸta ücretli çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar olmak üzere emekçilerin hayatlarÄ± üzerindeki etkilerine yer verildi. Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emel MemiÅŸ ve 19 MayÄ±s Üniversitesi'nden Dr. Melda Yaman’Ä±n katkÄ±larÄ±yla gerçekleÅŸen panelde, kriz ortamÄ±nda eÅŸitsizliÄŸin derinleÅŸtiÄŸine dikkat çekildi. KadÄ±n emeÄŸinin kriz koÅŸullarÄ±ndan farklÄ± biçimlerde etkilendiÄŸini söyleyen Dr. Melda Yaman, erkek emek gücünün günümüz koÅŸullarÄ±nda norm olarak belirlendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, “Ä°ÅŸçi denilince aklÄ±mÄ±za ilk önce erkek iÅŸçi geliyor. KadÄ±n emeÄŸinin kapitalist ortamda özgül biçimlerde sömürülüyor olmasÄ±, hane içerisindeki iÅŸlerin hâlâ kadÄ±n iÅŸi olarak görülmesi, erkek ÅŸiddeti karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor ve ataerkiyi burada eÅŸitsiz iliÅŸkiler biçimine dahil etmek gerekiyor” dedi. Krizlere bakarken ataerki ile kapitalizm ve sermaye arasÄ±ndaki iliÅŸkiye deÄŸinen Yaman, “Ataerki kapitalizm öncesinde de varken kadÄ±nlarÄ±n bedeninden, emeÄŸinden, cinselliÄŸinden yararlanÄ±yordu. Bugün de sermayenin her türlü iÅŸleyiÅŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kadÄ±n erkek eÅŸitsizliÄŸini saÄŸlÄ±yor ve ataerkiyi yeniden üretiyor” dedi.

'EMEK GÜCÜ SÜREKLÄ° OLARAK CÄ°NSÄ°YETÇÄ°LEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR'

Kriz ortamÄ±nda ilk olarak kadÄ±nlarÄ±n iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yaman, ayrÄ±ca kadÄ±nlarÄ±n ucuz iÅŸ gücü olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yaman yaptÄ±klarÄ± bir araÅŸtÄ±rmadan örnek vererek “KarÄ± koca çalÄ±ÅŸan kadÄ±n ve erkekler aynÄ± bankada çalÄ±ÅŸsalar ve aynÄ± anda iÅŸten çÄ±kartÄ±lsalar bile erkekler kadÄ±nlardan daha erken iÅŸ buluyor” dedi. Ä°ÅŸsiz kalmalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kriz dönemlerinde ise baÅŸka açÄ±dan kadÄ±nlarÄ±n çok düÅŸük ücretle güvencesiz koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yaman, “Bu süreçte çocuk iÅŸçiliÄŸi, güvencesiz iÅŸçilik, fahiÅŸeliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± görülüyor, güvencesiz çalÄ±ÅŸma hayatta kalma stratejisi olarak görülüyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÜRKÄ°YE Ä°KTÄ°SADÄ° YAÅžAM AÇISINDAN 0.5'Ä°N DE ALTINDA!

Doç. Dr. Emel MemiÅŸ, önceki krizlerde yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalardan öngörüler sunacaÄŸÄ±na ancak kriz dönemlerindeki politikalarÄ±n çok da deÄŸiÅŸmediÄŸine deÄŸindi. MemiÅŸ, bu krizde özel belirtilerin olduÄŸunu ifade ederek, dünya genelinde otoriter rejimlerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’deki üretim dönüÅŸüm cephesinde iç açÄ±cÄ± bir fotoÄŸraf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten MemiÅŸ, “En zengin yüzde 1'lik kesimin servet payÄ±nÄ±n 2005'ten 2014'e geldiÄŸimizde yüzde 13 puan arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu, Türkiye ile benzer politika uygulayan ülkelere oranla çok yüksek bir oran.”dedi. 2017 rakamlarÄ±na göre de geçim güçlüÄŸü çeken hane halkÄ±nÄ±n yüzde 62 ve 64 oranlarÄ±nda seyrettiÄŸini ifade eden MemiÅŸ, bu noktada kadÄ±na yönelik politikalarÄ±n tamamen aile odaklÄ± hale getirilmesine KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na en son da ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± örnek verdi.

MemiÅŸ, OECD'nin 2018 cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi raporuna göre Türkiye'nin iktisadi yaÅŸam açÄ±sÄ±ndan 0.5 seviyesinin de altÄ±nda olduÄŸunu, bunun da Türkiye’nin bu alanda Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti gibi iktisadi açÄ±dan kendisine yakÄ±n pozisyonda olan ülkelerin çok gerisinde olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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