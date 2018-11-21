â€˜Ä°ÅŸkenceâ€™ ile gÃ¼ndeme gelen cezaevi yetkilileri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Manisa T Tipi Cezaevinde kalan siyasi tutuklulara yÃ¶nelik darp ve iÅŸkence iddialarÄ±na iliÅŸkin suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) ve Tutuklu ve Hükümleri Aileleri Ä°le YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (TUHAYDER) Ä°zmir ÅŸubeleri, Manisa T Tipi Cezaevinde kalan siyasi tutuklulara dönük darp ve iÅŸkence iddialarÄ±na iliÅŸkin suç duyurusunda bulundu. Dilekçelerinin teslimi için Manisa Adliyesine gelen kurum temsilcileri, bina önünde açÄ±klamada bulundu. Burada konuÅŸan Ä°HD Åžube BaÅŸkanÄ± Avukat Zafer Ä°ncin, tutuklularÄ±n kendilerine gönderdikleri mektuplar ve ailelerin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurulara göre, cezaevinin C-16 ve A-24 koÄŸuÅŸlarÄ±nda kalan 17 siyasi tutuklunun 6 ve 12 KasÄ±m tarihinde çeÅŸitli bahanelerle darbedildiklerini paylaÅŸtÄ±.

‘AYAKTA SAYIM DAYATILIYOR’

YapÄ±lan bu baÅŸvurularda, tutuklularÄ±n kötü muamele ve iÅŸkenceye uÄŸradÄ±klarÄ±, gardiyanlar tarafÄ±ndan tehdit edildiklerinin belirtildiÄŸini aktaran Av. Ä°ncin, A-24 koÄŸuÅŸunda bulunan 4 tutuklunun özellikle diÄŸer tutuklulardan ayrÄ± tutulup, baskÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°ncin, bu koÄŸuÅŸta kalan tutuklularÄ±n hemen yan koÄŸuÅŸuna ise adli tutuklularÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸini ve bu koÄŸuÅŸtan cam ÅŸiÅŸe, kesici ve yaralayÄ±cÄ± nesnelerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘YETKÄ°LÄ°LERÄ° GÖREVE DAVET EDÄ°YORUZ’

C-16 koÄŸuÅŸunda bulunan tutuklularÄ±n tamamÄ±ndan ise, cezaevinde sabah sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸa kalkmalarÄ±nÄ±n ve askeri düzende durmalarÄ±nÄ±n istendiÄŸini aktaran Av. Ä°ncin, tutuklularÄ±n buna karÅŸÄ±lÄ±k kendilerinin görünür vaziyette durduklarÄ±nÄ± ve bu durumda ayaÄŸa kalkma zorunluluklarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. TutuklularÄ±n her gün koÄŸuÅŸa gelen infaz koruma memurlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildiÄŸini söyleyen Ä°ncin, “Darp sÄ±rasÄ±nda koÄŸuÅŸ içerisinde bulunan kameralar kapatÄ±lÄ±yor. Cezaevi ikinci müdürünün de söz konusu darp olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda koÄŸuÅŸta bulunduÄŸu ve talimat verdiÄŸi, koÄŸuÅŸta bulunan 13 mahpusun tamamÄ±nÄ±n darbedildiÄŸi olaylarda, 3 kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± raporlandÄ±. Gardiyanlar tarafÄ±ndan her gün yapÄ±lan ve rutin hale getirilen ayakta sayÄ±m yapma uygulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir mahpusun boÄŸazÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kolunun sert bir ÅŸekilde arkaya kÄ±vrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, baÅŸka bir mahpusun 6 KasÄ±m ve 12 KasÄ±m tarihinde da kafasÄ±nÄ±n her iki tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi ve duvara sürtülerek yara açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ca bir baÅŸka hasta mahpusun bacaÄŸÄ±na atÄ±lan tekme sonucunda yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi” diye belirtti. YapÄ±lan bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan avukatlar, cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giderek Manisa T Tipi KapalÄ± Cezaevi Müdürü, cezaevi 2. müdürü, sayÄ±m iÅŸlemelerine katÄ±lan infaz koruma memurlarÄ± ile A-24 ve C-16 koÄŸuÅŸunun yanÄ±ndaki adli tutuklulara dair suç duyurusunda bulundu. (MA)

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