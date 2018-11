â€˜Ä°ÅŸkenceâ€™ ile gÃ¼ndeme gelen cezaevi yetkilileri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Manisa T Tipi Cezaevinde kalan siyasi tutuklulara yönelik darp ve işkence iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Tutuklu ve Hükümleri Aileleri İle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYDER) İzmir şubeleri, Manisa T Tipi Cezaevinde kalan siyasi tutuklulara dönük darp ve işkence iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Dilekçelerinin teslimi için Manisa Adliyesine gelen kurum temsilcileri, bina önünde açıklamada bulundu. Burada konuşan İHD Şube Başkanı Avukat Zafer İncin, tutukluların kendilerine gönderdikleri mektuplar ve ailelerin yaptığı başvurulara göre, cezaevinin C-16 ve A-24 koğuşlarında kalan 17 siyasi tutuklunun 6 ve 12 Kasım tarihinde çeşitli bahanelerle darbedildiklerini paylaştı.

‘AYAKTA SAYIM DAYATILIYOR’

Yapılan bu başvurularda, tutukluların kötü muamele ve işkenceye uğradıkları, gardiyanlar tarafından tehdit edildiklerinin belirtildiğini aktaran Av. İncin, A-24 koğuşunda bulunan 4 tutuklunun özellikle diğer tutuklulardan ayrı tutulup, baskı uygulandığını ifade etti. İncin, bu koğuşta kalan tutukluların hemen yan koğuşuna ise adli tutukluların yerleştirildiğini ve bu koğuştan cam şişe, kesici ve yaralayıcı nesnelerin atıldığını söyledi.

‘YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

C-16 koğuşunda bulunan tutukluların tamamından ise, cezaevinde sabah sayımı sırasında ayağa kalkmalarının ve askeri düzende durmalarının istendiğini aktaran Av. İncin, tutukluların buna karşılık kendilerinin görünür vaziyette durduklarını ve bu durumda ayağa kalkma zorunluluklarının bulunmadığını belirtti. Tutukluların her gün koğuşa gelen infaz koruma memurları tarafından darbedildiğini söyleyen İncin, “Darp sırasında koğuş içerisinde bulunan kameralar kapatılıyor. Cezaevi ikinci müdürünün de söz konusu darp olayları sırasında koğuşta bulunduğu ve talimat verdiği, koğuşta bulunan 13 mahpusun tamamının darbedildiği olaylarda, 3 kişinin ağır yaralandığı raporlandı. Gardiyanlar tarafından her gün yapılan ve rutin hale getirilen ayakta sayım yapma uygulaması sırasında bir mahpusun boğazının sıkıldığı ve kolunun sert bir şekilde arkaya kıvrıldığı, başka bir mahpusun 6 Kasım ve 12 Kasım tarihinde da kafasının her iki tarafından darbedildiği ve duvara sürtülerek yara açıldığı ayrıca bir başka hasta mahpusun bacağına atılan tekme sonucunda yaralandığı öğrenildi” diye belirtti. Yapılan bu açıklamanın ardından avukatlar, cumhuriyet başsavcılığına giderek Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü, cezaevi 2. müdürü, sayım işlemelerine katılan infaz koruma memurları ile A-24 ve C-16 koğuşunun yanındaki adli tutuklulara dair suç duyurusunda bulundu. (MA)

