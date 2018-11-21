Ã–zel Saygun Kolejinde taciz iddiasÄ± â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

Ä°zmir'de Ã–zel Saygun Koleji ortaklarÄ±ndan olan C.Tâ€™nin, kantinde gÃ¶revli kadÄ±na sÃ¶zlÃ¼ tacizde bulunduÄŸu iddia edildi. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Ä°zmir BayraklÄ±’da yer alan Özel Saygun Koleji ortaklarÄ±ndan olan C.T’nin, kantinde görevli kadÄ±na sözlü tacizde bulunduÄŸu iddia edildi. Özel Saygun Kolejine nisan ayÄ±nda iÅŸ baÅŸvurusunda bulunan, mesleÄŸi muhasebecilik olan E, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tacizi anlattÄ±. Nisan ayÄ±nda baÅŸvurusu kabul edilen E. Ä°ÅŸe kabul edildi ve kantin görevlisi olarak iÅŸe baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Tacize uÄŸrayan E, iÅŸe muhasebeci olarak baÅŸvurduÄŸunu belirterek “C.T, bana ‘muhasebeden çok benim kantin iÅŸletmeciliÄŸine ihtiyacÄ±m var, sen iÅŸlet. ÇocuÄŸun da var, eline günlük para geçer. Yüzde 50 veririm sana’ dedi. Ä°ÅŸsizdim, denemek istedim. Kantinde baÅŸladÄ±m ve ilk gün sözlü tacizine baÅŸladÄ±, ikinci gün yine aynÄ± ÅŸekilde. ‘DudaklarÄ±nÄ± bana ödünç verir misin’ diye mesaj attÄ±. Bu bir tacizdir dedim ona. Özür diledi. Ama Ä±srar da etti. Sonra yazmayÄ± bÄ±raktÄ±” diye konuÅŸtu.

TACÄ°ZDEN SONRA MOBBÄ°NG

Daha sonra içeride kalan ücretini de alarak iÅŸten çÄ±kmak zorunda kalan E. ÅŸunlarÄ± söyledi: “Herkese bu tacizi anlattÄ±m. Kurum müdürü ile de konuÅŸtum ‘BurasÄ± bir eÄŸitim kurumu ve bu adam o okulun ortaklarÄ±ndan. Bunun bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olmalÄ±, hukuki süreci baÅŸlatacaÄŸÄ±m’ dedim.”

Kendisinden önce aynÄ± kiÅŸinin bir baÅŸka kadÄ±nÄ± da aynÄ± ÅŸekilde taciz ettiÄŸini ifade eden E., kendisine sunulan istifa dilekçesini de imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. E., “KadÄ±nlar iÅŸyerinde hem bu zihniyetlere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor hem de geçim savaÅŸÄ± veriyor” diyerek yaÅŸadÄ±klarÄ±na isyan etti.

Telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Özel Saygun Okulu müdürü ise taciz iddiasÄ± ile ilgili bir bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Kantinde çalÄ±ÅŸan bir bayan vardÄ±, ancak kurum tarafÄ±ndan iÅŸine son verildi. Ekonomik olarak küçülmeye gitmek durumundayÄ±z” dedi.

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