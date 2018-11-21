Ä°lk toplu konut alanÄ±nÄ±n ranta aÃ§Ä±lmasÄ±na karÅŸÄ± yargÄ± sÃ¼reci baÅŸladÄ±

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi, TÃ¼rkiye'nin ilk toplu konut alanÄ± SaraÃ§oÄŸlu mahallesini ranta aÃ§acak ihaleyi durdurmak iÃ§in yargÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi 13 AralÄ±k’ta SaraçoÄŸlu mahallesini ranta açacak ihaleyi durdurmak için yargÄ± sürecini baÅŸlattÄ±. Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesinde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Oda BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana mahalleyi ranta açma giriÅŸimleri olduÄŸuna dikkat çekerek yargÄ± yoluna baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ve oda lehine kararlarla rant sürecinin durdurulduÄŸunu belirtti. AlanÄ±n hem ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na verilmesi hem de lojman statüsünün kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin iptal kararlarÄ±na dikkat çeken Candan, ancak üst mahkemenin son olarak oda aleyhine verdiÄŸi karar sonrasÄ± Emlak Gayrimenkul OrtaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 13 AralÄ±k tarihine ihale duyurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘SARAÇOÄžLU’NU RANTA KURBAN ETMEYECEÄžÄ°Z’

Candan, mahallenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekerek, SaraçoÄŸlu mahallesinin 1945 yÄ±lÄ±nda ilk toplu konut alanÄ± olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alanÄ±n tamamÄ±nÄ±n tescillenerek, kültür varlÄ±ÄŸÄ± olarak koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°halenin iptal edilmesi için yargÄ± sürecini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Candan, “Mahallenin böyle bir satÄ±ÅŸa söz konusu olmasÄ±yla burada bir katliam yaÅŸanacak. SaraçoÄŸlu mahallesi bizim göz bebeÄŸimiz, Cumhuriyetin ilk toplu konut alanÄ±, buranÄ±n anÄ±, tarihsel, simgesel ve ekonomik deÄŸeri var. SaraçoÄŸlu’nun her ne ÅŸekilde olursa olsun ranta kurban edilmesine karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸiz” dedi.

EMLAK GAYRÄ°MENKUL ÜZERÄ°NDEKÄ° ÅžAÄ°BELER

Mimarlar OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Evirgen de ihalenin kesinlikle gerçekleÅŸmesini istemediklerini kaydetti. Ä°haleyi açan Emlak Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtalÄ±ÄŸÄ±’na iliÅŸkin ÅŸüpheli durumlara dikkat çeken Evirgen, “2017 yÄ±lÄ±nda gördüÄŸümüz SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda deÄŸer artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n çok ÅŸaibeli durumlarla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve genellikle verilen ihalelerde acayip kar marjÄ±nÄ±n görüldüÄŸü ortada. BunlarÄ±n açÄ±k artÄ±rma yöntemiyle deÄŸil de belirli firmalara verilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. DolayÄ±sÄ±yla bu ihaleye de nasÄ±l yaklaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na dair ÅŸüpheli yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z var” dedi. Mahallenin Güvenpark ile birlikte düÅŸünülmesi gerektiÄŸini ve bu alana iliÅŸkin plan notlarÄ±nÄ±n rant odaklÄ± olduÄŸunu ifade eden Evirgen, “Bizler hukuki olarak KÄ±zÄ±lay kent merkezine iliÅŸkin deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± mücadele içerisindeyiz. Önümüze birçok engel çÄ±kartÄ±lÄ±yor.Ancak kamuoyu da bu alanlara sahip çÄ±kmalÄ±, bu alanlar için ayakta olmalÄ±yÄ±z” dedi.

HEM TELÄ°F HAKLARINA HEM DE ÜST ÖLÇEKLÄ° PLANLARA AYKIRI

Oda, Atatürk Orman ÇiftliÄŸi’nin (AOÇ) 1983 yÄ±lÄ±nda Gazi Üniversitesi’ne verdiÄŸi ve geçtiÄŸimiz günlerde mimarlÄ±k ve mühendislik fakültesi yapÄ±lmasÄ± için proje ihalesi açÄ±lan Malazgirt BulvarÄ± üzerinde, ODTÜ arazisi karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan alana iliÅŸkin açÄ±lan proje ihalesini de yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±. Candan, ihalenin 26 KasÄ±m’da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir ihale olduÄŸunu belirtti. Candan, “Gazi Üniversitesi daha önce de alanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ABD BüyükelçiliÄŸi’ne ve TOKÄ°’ye peÅŸkeÅŸ çekti. Bu SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na da yansÄ±dÄ±. SayÄ±ÅŸtay bu alanlarÄ±n AOÇ MüdürlüÄŸüne ivedilikle devredilmesi gerektiÄŸini ifade etti. BurasÄ± özel planlama bölgesi ve tarÄ±msal alan olarak korunmasÄ± gereken bir yer. Plana aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde buraya siz deÄŸil mühendislik mimarlÄ±k fakültesi hiçbir ÅŸey yapamazsÄ±nÄ±z” dedi. Ä°halenin idari sözleÅŸmesinde ise “MimarÄ±n projeyi çizdikten sonra telif hakkÄ±nÄ± devredeceÄŸi”ne iliÅŸkin ifade yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Candan, bunun mimarlÄ±k mesleÄŸine müdahale ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. MeslektaÅŸlarÄ±na ihaleye girmeme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Candan, ihalenin hem telif haklarÄ±na hem de AOÇ’nin üst ölçekli planlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu kaydettti. Candan, “AOÇ’nin Gazi Üniversitesine verdiÄŸi bütün alanlar hiç edilmiÅŸ durumda. Bu alan korunmasÄ± gereken bir tarÄ±m alanÄ±. AOÇ menÅŸeli bir arazi amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± durumunda AOÇ’ye iade edilmeli ama bunu saÄŸlayacak hukuk nerede?” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Candan, alandan baÄŸÄ±msÄ±z olarak da bir üniversite mühendislik ve mimarlÄ±k fakültesi yapacaksa bunun hizmet alÄ±mÄ±yla deÄŸil, fikirlerin tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma yoluyla yapmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 14:38

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