Adanaâ€™da yerel seÃ§imler iÃ§in gÃ¼Ã§ birliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Sendika, siyasi parti ve kitle Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu â€˜Adana Demokrasi Ä°nisiyatifiâ€™ yerel seÃ§imlerde gÃ¼Ã§ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Adana’da sendika, meslek odalarÄ±, inanç örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin bir araya gelmesiyle oluÅŸan “Adana Demokrasi Ä°nisiyatifi” gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla yerel seçimlerde güç birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Adana Demokrasi Ä°nisiyatif adÄ±na basÄ±n metnini okuyan YaÅŸar GökoÄŸlu, açÄ±klama öncesinde verdiÄŸi bilgilerle Demokrasi Ä°nisiyatifi’nin nasÄ±l bir ihtiyaçtan bir araya gelindiÄŸine deÄŸindi. GökoÄŸlu, Adana’da CHP, HDP, EMEP, ÖDP gibi birçok siyasi parti ile DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB gibi sendika, meslek odalarÄ± ve inanç örgütleri ile dernekleri ziyaret ettiklerini söyledi. Ä°ki ayrÄ± salon toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana Demokrasi Ä°nisiyatifini oluÅŸturduklarÄ±nÄ± anlatan GökoÄŸlu, “Bu platform yerel seçimler ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmamalÄ± ve emek demokrasi güçlerinin mücadele birliÄŸi olmalÄ±dÄ±r. Bu güç birliÄŸi seçimlerin ardÄ±ndan da devam etmeli. Bu kentte yaÅŸayan bizlersek yerel yönetimlerde de halkÄ±n talepleri yer almalÄ±” dedi. ÇalÄ±ÅŸmalara iki ay öncesinden baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren GökoÄŸlu, tüm muhalefet partilerini tek adam tek parti rejimine karÅŸÄ± seçimlerde güç birliÄŸi yapmaya davet etti.

‘YERÄ°NDE YÖNETÄ°M OLMALIDIR’

Ä°nisiyatif yürütmesinde bulunanlarÄ±n söz almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n metnini okuyan GökoÄŸlu, “Belediye baÅŸkan adayÄ± isimlerinin konuÅŸulduÄŸu bugünlerde ‘nasÄ±l bir belediyeciliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu’ sorusunun kimsenin aklÄ±na gelmediÄŸini görmekteyiz. Ülkemizde hiçbir siyasi akÄ±m örnek alÄ±nabilecek bir yerel yönetim modelini pratik olarak ortaya koyamamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Yerel yönetimlere iliÅŸkin taleplerini sÄ±ralayan GökoÄŸlu, “Ülkede hâkim kÄ±lÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan tekçi zihniyete ve merkezileÅŸmeye karÅŸÄ± olmalÄ±dÄ±r. ‘Yerinden yönetim’ ilkesi uygulanmalÄ±dÄ±r” dedi.

NASIL BÄ°R BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K?

â– Belediye hizmetleri kamucu bir anlayÄ±ÅŸla, kamu eliyle yerine getirilmelidir.

â– Belediye hizmetlerinde yurttaÅŸlarÄ±n eÅŸitliÄŸi esas alÄ±nmalÄ±, bölgecilik yapÄ±lmamalÄ±, siyasi aidiyetler rol oynamamalÄ±dÄ±r.

â– ‘Kentsel dönüÅŸüm’ adÄ± altÄ±nda yoksullar bulunduklarÄ± yerlerden dÄ±ÅŸlanmamalÄ±, aksine belediye öncülüÄŸünde oluÅŸturulacak halk kooperatifleri eliyle yaÅŸadÄ±klarÄ± mahallelerde saÄŸlÄ±klÄ± konutlara sahip olmalarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– KadÄ±n dostu belediyecilik esas alÄ±nmalÄ±, temsilde, iÅŸgücünde ve hizmetlerde kadÄ±nlara eÅŸitlik saÄŸlayÄ±cÄ± uygulamalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– KatÄ±lÄ±mcÄ±lÄ±k ilkesi hayata geçirilmeli, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve beldede yaÅŸayanlarÄ±n yönetime katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±cÄ± mekanizmalar yaratÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Belediyeler emeklilerin ve yaÅŸlÄ±larÄ±n dostu olmalÄ±, yaÅŸlÄ± kreÅŸleri açÄ±lmalÄ±, bakÄ±ma muhtaç olanlara evde hizmet verilmeli, yaÅŸlÄ± dinlenme evleri açÄ±lmalÄ± ve emekli ve yaÅŸlÄ±larÄ±n toplumsal hayata katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±cÄ± aktiviteler düzenlenmelidir.

â– Belediyeler ekolojik dengeyi gözetmeli, yaÅŸanan iklim krizine karÅŸÄ± önlemler geliÅŸtirmeli, tarÄ±m topraklarÄ±nÄ±n kentleÅŸmeye kurban edilmesini önlemeli, nükleer ve kömür santrallerine, AVM’lere karÅŸÄ± çÄ±kmalÄ±, su rezervlerini koruyucu önlemler almalÄ±dÄ±r.

â– KÄ±rsal alanda yaÅŸayan ve geleneksel üretim yapan küçük üretici ile kentte yaÅŸayan tüketicilerin buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±cÄ± pazarlar açÄ±lmalÄ±, gÄ±da üretim ve tüketim kooperatifçiliÄŸi teÅŸvik edilmelidir.

â– Anadil ve inanç özgürlüÄŸünü gözetici uygulamalar içinde olmalÄ±dÄ±r.

â– Merkezi idarenin iyice ihmal ettiÄŸi koruyucu ve önleyici saÄŸlÄ±k hizmetleri geliÅŸtirmelidir.

â– FarklÄ± topluluk ve sosyal çevrelerin kente uyum ve entegrasyonunu saÄŸlayacak, kent demokrasisi, empati ve çoÄŸulculuk anlayÄ±ÅŸÄ±yla görev yapacak eÄŸitim ve etüt merkezleri kurulmalÄ±dÄ±r.

â– Engelliler için “engelsiz bir kent yaÅŸamÄ±” saÄŸlamak adÄ±na gereken bütün çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. (Adana/EVRENSEL)

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