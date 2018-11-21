Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ kitabÄ±nÄ± zorla satÄ±yor iddiasÄ±

Konya'da imam hatip ortaokulu mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n, kendi yazdÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± defteri ve kitabÄ± bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencilere zorla sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Konya'da bulunan Nene Hatun Ä°mam Hatip Ortaokulu müdürünün kendi yazdÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± defteri ve kitabÄ± 6 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bütün öÄŸrencilere zorla sattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Evrensel'e ulaÅŸan veliler Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’na defalarca ÅŸikayet etmelerine raÄŸmen herhangi bir yaptÄ±rÄ±mda bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Veliler, "MEB zaten kitap veriyor. Madem çok önemli bir kitap MEB bunu da versin" diyerek “Çocuklara düÅŸük not verilmesi korkusundan dolayÄ± mecbur aldÄ±k kitabÄ±. ÖÄŸretmenlere de baskÄ± uygulanÄ±yor ‘satacaksÄ±nÄ±z’ deniliyor. ÖÄŸretmenler mecbur satmak zorunda kalÄ±yor” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘BÜYÜK BÄ°R RANT VAR’

MEB’in belirlediÄŸi müfredat dÄ±ÅŸÄ±nda kitaplarÄ± satmanÄ±n suç olduÄŸunu söyleyen veliler, “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlediÄŸi kitaplar haricinde herhangi bir kitabÄ± okutmak ve tavsiye etmek yasak. Bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde soruÅŸturma yürütülüyor ama maalesef bizim okulumuzda okul idarecisi kendi yazdÄ±ÄŸÄ± akÄ±llÄ± defter ve kitabÄ±nÄ± öÄŸrencilere zorla aldÄ±rÄ±yor. Çok büyük bir suç. MEB’e ilettik ama herhangi bir yaptÄ±rÄ±m olmadÄ±. Bütün okulun kitaplarÄ± her sene aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünün. Büyük bir rant var” diye konuÅŸtu.

Ä°ddialara iliÅŸkin okulu defalarca aramamÄ±za raÄŸmen telefonlarÄ±mÄ±za cevap veren olmadÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

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