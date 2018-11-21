BÄ°Mâ€™den Cumhuriyetâ€™e tazminat davasÄ±

BÄ°M'in, Apple'Ä±n 'taklit Ã¼rÃ¼n satÄ±yorsunuz' ihtarnamesini haberleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in Cumhuriyet gazetesi ve muhabirine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

BÄ°M BirleÅŸik MaÄŸazalarÄ± A.Åž, Apple'Ä±n “taklit ürün satÄ±yorsunuz” ÅŸeklindeki ihtarnamesini haberleÅŸtiren Cumhuriyet gazetesi ve muhabiri Alican Uludag hakkÄ±nda 250 bin TL'lik manevi tazminat davasÄ± açtÄ±. Dava Ä°stanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

ABD merkezli teknoloji ÅŸirketi Apple, 7 MayÄ±s 2018 tarihinde BeyoÄŸlu 34. NoterliÄŸine baÅŸvurarak BÄ°M BirleÅŸik MaÄŸazalar A.Åž ile ÅŸirketin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Latif ToptaÅŸ ve diÄŸer yönetim kurulu üyeleri hakkÄ±nda, Apple markasÄ± ile satÄ±lan iPhone 6 model cep telefonu ürünlerinin haksÄ±z olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ihtarname yolladÄ±. Ä°htarnamede, ürünlerin satÄ±ÅŸtan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, BÄ°M’in ürünleri nereden ve nasÄ±l temin ettiÄŸinin açÄ±klanmasÄ± istendi.

Söz konusu ihtarnameyi Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican UludaÄŸ haberleÅŸtirerek yayÄ±nladÄ±. UludaÄŸ ayrÄ±ca ihtarnameyi sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±.

Bunun üzerine BÄ°M, Alican UludaÄŸ ve Cumhuriyet gazetesi hakkÄ±nda, martanÄ±n ticari haklarÄ±nÄ± ve kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±yla 250 bin TL’lik tazminat davasÄ± açtÄ±.

BÄ°M ayrÄ±ca verilecek hükmün tirajÄ± en yüksek üç günlük gazetede yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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