ErdoÄŸan'a gÃ¶re AÄ°HM'nin kararÄ± 'terÃ¶r seviciliÄŸi'

'Muhtarlar BuluÅŸmasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± 'Ciddiye almadÄ±klarÄ±nÄ±' sÃ¶yledi.

'Muhtarlar BuluÅŸmasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±na tepki gösterdi.

ErdoÄŸan, kararÄ±n "PKK'ya destek" olduÄŸunu öne sürerek "AB'nin de terör örgütü olarak kabul ettiÄŸi PKK'ya verilen desteÄŸi biz ciddiye alamayÄ±z" dedi.

ErdoÄŸan, "Yasin Börü'nün, binlerce masum vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, askerimizin katillerine kucak açanlar bize demokrasi dersi veremez. BunlarÄ±n kararlarÄ± bizi baÄŸlamaz. Bunun adÄ± özgürlük ve hak arayÄ±ÅŸÄ± deÄŸil terörperestliktir, terör seviciliktir" ifadelerini kullandÄ±.

Osman Kavala'nÄ±n 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir iddianamesiz ÅŸekilde tutuklu olduÄŸu soruÅŸturmaya da deÄŸinen ErdoÄŸan, "ArkasÄ±nda meÅŸhur Macar Yahudisi Soros var" dedi.

ErdoÄŸan, Gezi direniÅŸi içinse "TÄ±pkÄ± CHP'nin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n kendisi gibi bir projeydi" iddiasÄ±nÄ± öne sürdü. ErdoÄŸan, "Gezi'yi övenler gizli veya açÄ±k PKK'yÄ± da över, FETÖ'ye de destek verir" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 14:18

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