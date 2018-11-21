Gazeteci Ä°smail Ã‡obanâ€™a 5 yÄ±l hapis

Azadiya Welat Gazetesi Eski YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail Ã‡obanâ€™a 'zincirleme Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan günlük tek Kürtçe yayÄ±m yapan Azadiya Welat gazetesinin tutuklu Eski YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°smail Çoban hakkÄ±nda 3713 sayÄ±lÄ± Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesi kapsamÄ±nda açÄ±lan “Zincirleme örgüt propagandasÄ± yapma” davasÄ± karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme Çoban'Ä± 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

Gazetede 2013 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan 15’inci sayÄ±sÄ±nda “örgüt propagandasÄ±” yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 2 ile 7 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle DiyarbakÄ±r 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n 6’ncÄ± duruÅŸmasÄ± görüldü.

Davada mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ±, Çoban’Ä±n 15 haber ve yazÄ±da zincirleme örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, “PKK’nin amaç ve görüÅŸleri doÄŸrultusunda Kürt sorununun ancak Abdullah Öcalan marifetiyle çözüleceÄŸi mesajÄ± verilerek Öcalan’Ä±n sürekli Kürt halkÄ±nÄ±n gündeminde tutulmasÄ± ve sahiplenmesinin amaçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirtti.

MA'da yer alan habere göre iddia makamÄ± Çoban’Ä±n üzerine atÄ±lÄ± “Örgüt propagandasÄ± suçu iÅŸlendiÄŸini ve 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±” yönünde görüÅŸ bildirdi.

DAVA DÜÅžÜRÜLSÜN TALEBÄ°

Çoban’Ä±n AvukatÄ± Resul Tamur, davaya söz konusu olan gazete sayÄ±larÄ±na dair olarak BasÄ±n Kanunu’nun 26’ncÄ± maddesini hatÄ±rlatarak, iddianamenin 4 aylÄ±k sürenin dÄ±ÅŸÄ±nda hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± için davanÄ±n süre aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸürülmesini talep etti.

Mahkeme, Çoban’a “Suçun iÅŸleniÅŸini, kastÄ±n yoÄŸunluÄŸunu dikkate alarak” 2 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. “Suçun” basÄ±n yayÄ±n yolu ile iÅŸlenmesi nedeniyle Çoban’a verilen hapis cezasÄ±nÄ± 1/2 oranÄ±nda artÄ±rarak 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na hükmeden mahkeme, suçun zincirleme ÅŸekilde iÅŸlendiÄŸi gerekçesiyle Çoban’a verilen hapis cezasÄ±nÄ± 3/5 oranÄ±nda artÄ±rarak 6 yÄ±la çÄ±kardÄ±.

Mahkeme heyeti, verilen cezanÄ±n sanÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi üzerinde olasÄ± uslandÄ±rÄ±cÄ± etki yapmasÄ± ihtimalini nazara alarak Çoban’a verilen 6 yÄ±llÄ±k cezada 1/6 oranÄ±nda indirim yaparak 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na hükmetti. (HABER MERKEZÄ°)

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