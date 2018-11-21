Tunusâ€™ta yeni 'reformlarÄ±na' karÅŸÄ± yarÄ±n grev gÃ¼nÃ¼

Tunus'ta kamu emekÃ§ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonuÃ§ alÄ±namamasÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin reformlarÄ±na karÅŸÄ± yarÄ±n greve Ã§Ä±kÄ±yor.

Tunus Genel Ä°ÅŸçi SendikasÄ± (UGTT), Nida Tunus Partisi Lideri ve BaÅŸbakan Yusuf Åžahit hükümetiyle aylardÄ±r süren ücret görüÅŸmeleri sonucunda anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için yarÄ±n greve gideceÄŸini açÄ±kladÄ±.

IMF baÅŸta olmak üzere uluslararasÄ± borç ve kredi kurumlarÄ±nÄ±n bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak için ücretleri dondurma, biriken borçlarÄ± 3 milyar dolarÄ± bulan (11 milyar Tunus dinarÄ±) devlet kuruluÅŸlarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±karma gibi bir dizi reforma zorladÄ±ÄŸÄ± Tunus hükümeti, 2020 yÄ±lÄ±na kadar kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k bütçedeki payÄ±nÄ± yüzde 15’ten 12.5’a düÅŸürmeyi hedefliyordu.

'HÜKÜMET ÜLKEYÄ° BELÄ°RSÄ°ZLÄ°ÄžE SÜRÜKLÜYOR'

UGTT sendikasÄ± merkezi pazartesi günü bir açÄ±klama yaparak kamu hizmetlerinin niteliÄŸini ortadan kaldÄ±rmaya yarayan yanlÄ±ÅŸ hükümet politikalarÄ±nÄ± protesto etmek, büyüyen enflasyon, Tunus dinarÄ±nda yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ±, fiyatlarda ve vergi oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, artan hane halkÄ± borcu ve iÅŸsizlikteki yükseliÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda insanca bir ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ± hak eden kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak için yarÄ±n greve çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Hükümetin 13 Temmuz’da sendikayla birlikte yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ortak bildiride görüÅŸmelerin 15 Eylül’de anlaÅŸmayla biteceÄŸini belirtmesine raÄŸmen verdiÄŸi sözleri tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Bu grev tüm diyalog olanaklarÄ± tükendikten ve kamu sektöründe ücret artÄ±ÅŸÄ± talebine dair yapÄ±lan görüÅŸmeler baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±ktan sonra gündeme gelmiÅŸtir” denildi.

Sendika, kamu emekçilerini IMF’nin direktifleriyle ve liberal politikalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakan hükümetin ülkedeki krizi derinleÅŸtirdiÄŸi ve ülkeyi belirsiz bir geleceÄŸe sürüklediÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Hükümetin koalisyon destekli halk düÅŸmanÄ± politika tercihlerinin toplumsal bir krizi derinleÅŸtirdiÄŸini ve kamu emekçilerini yoksullaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sendika merkezi, dÄ±ÅŸ borçlanma, ülke kaynaklarÄ±nÄ±n ipoteklenmesi, uluslararasÄ± para fonlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k, kamu hizmet kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± gibi politikalarÄ±n birçok Tunuslunun yaÅŸamÄ±nÄ± dönüÅŸtürdüÄŸüne ve umutsuzluÄŸa ittiÄŸine dikkat çekti. Sendika, yolsuzluk, kaçakçÄ±lÄ±k, vergi kaçÄ±rma gibi yollarla oluÅŸturulan yeni zengin sÄ±nÄ±fÄ±n ücretlilerin ve kamu emekçilerinin ödediÄŸi vergilerle doldurulan devlet hazinesini yaÄŸmalamasÄ±na da tepki gösterdi.

TUNUS YENÄ° HUZURSUZLUKLARA GEBE

Tunus’ta siyaset gibi ekonomi de 2011’de bin Ali’nin devrilmesine yol açan halk ayaklanmalarÄ±ndan bu yana çalkantÄ±lÄ± bir seyir izliyor. Hükümet verilerine göre yüzde 15 civarÄ±nda seyreden iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n ülkenin kÄ±rsal kesimlerine gidildikçe ikiye katlandÄ±ÄŸÄ± ve özellikle üniversite mezunu gençler arasÄ±nda yaygÄ±n olduÄŸu belirtiliyor.

Enflasyonun yüzde 7’nin biraz üzerinde seyrettiÄŸi Kuzey Afrika ülkesinde IMF baskÄ±larÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± yerli para birimindeki deÄŸer kaybÄ± geçim maliyetini her gün yukarÄ± çekiyor. Bu yÄ±l baÅŸÄ±nda hükümetin vergi artÄ±ÅŸÄ± ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± ilan etmesiyle Tunuslular sokaklara dökülmüÅŸtü.

Öte yandan, son yedi yÄ±lda üst üste hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ülkede 2016’dan bu yana seküler Nida Tunus ile Ä°hvancÄ± Ennahda koalisyonunda baÅŸbakanlÄ±k görevinde bulunan Yusuf Åžahit, 26 bakandan oluÅŸan kabine içerisinde deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek reformlarÄ± destekleyeceÄŸini düÅŸündüÄŸü 10 kiÅŸinin bakanlÄ±ÄŸa getirilmesi için Meclisten güvenoyu aldÄ±. Kendi partisi içerisinde ülke ekonomisini iyi yönetemediÄŸi için sert eleÅŸtirilerin hedefi olan Åžahit’in bu hamlesinin koalisyon içerisinde de en baÅŸÄ±ndan beri bulunan çatlaklarÄ± derinleÅŸtirdiÄŸi belirtiliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kesiÅŸtiÄŸi bu dönemde UGTT’nin grev çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan meclis ve baÅŸkanlÄ±k seçimleri öncesi baÅŸkent Tunus’ta patlamaya hazÄ±r görülen bir huzursuzluÄŸu tetikleyebileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Genel nüfusun yaklaÅŸÄ±k yüzde 5’ine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ve ülkenin her yerinde örgütlü 500 bin üyesi olan UGTT hükümetin devlete ait kuruluÅŸlarÄ± satmayacaÄŸÄ± sözünü vermesi üzerine 24 Ekim’de yapÄ±lmasÄ± planlanan genel grevi iptal etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 13:47

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