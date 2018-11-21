GÃ¼venpark KatliamÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±

Ankara GÃ¼venparkâ€™ta yaÅŸanan katliama iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼len davada mahkeme heyeti kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ankara Güvenpark KatliamÄ± davasÄ±nda sanÄ±klardan biri 37 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, iki sanÄ±k da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

Bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da saat 18.45 sÄ±ralarÄ±nda Atatürk BulvarÄ±'ndaki Güvenpark otobüs duraklarÄ± önünde düzenlenen saldÄ±rÄ±da, 36 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 344 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. KanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren otomobilin, PKK/KCK mensubu Seher ÇaÄŸla Demir ile Özgür Ünsal tarafÄ±ndan patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±klardan Vahit Ayçil'in ise saldÄ±rÄ±yÄ± KÄ±zÄ±lay'da takip ettiÄŸi ve sonrasÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'ya kaçtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 13:33

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