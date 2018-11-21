BÃ¼yÃ¼kÅŸehir anketinden Maltepe iÃ§in Ali KÄ±lÄ±Ã§ Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul Maltepeâ€™de, tÃ¼m siyasi partilerin seÃ§menlerinden destek alan Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±Ã§, tek isim olarak Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve ilçeleri kapsayan kamuoyu araÅŸtÄ±rmasÄ± sonuçlarÄ±na göre Maltepe’de, tüm siyasi partilerin seçmenlerinden destek alan Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, tek isim olarak ön plana çÄ±ktÄ±. Ankette KÄ±lÄ±ç’Ä± baÅŸarÄ±lÄ± bulanlarÄ±n oranÄ± yüzde 53 olurken, yüzde 56.4’ü de yeniden KÄ±lÄ±ç’a oy vereceÄŸini belirtti.

‘Belediye BaÅŸkanÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu biliyor musunuz?’ sorusuna Maltepelilerin yüzde 72’si biliyorum diye cevap verirken, ‘Ä°smini duydunuz mu?’ sorusuna yüzde 86’sÄ± ‘duydum’ dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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