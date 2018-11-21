Ä°lhan Berk sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°lhan Berkâ€™in 100. doÄŸum yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan sergi 20 Ocakâ€™a kadar sanatseverleri bekliyor.

Ä°lhan Berk’in 100. doÄŸum yÄ±l dönümü için hazÄ±rlanan “Åžiir Her Yerdedir - Ä°lhan Berk 100 YaÅŸÄ±nda” sergisi YapÄ± Kredi Kültür Sanat YayÄ±ncÄ±lÄ±k’ta açÄ±ldÄ±. Modern Türk ÅŸiirinin öncülerinden Ä°lhan Berk’in 100. doÄŸum yÄ±l dönümü için hazÄ±rlanan, 20 Ocak’a kadar gezilebilecek sergi, Ä°lhan Berk’in üretim sürecine odaklanmÄ±ÅŸ altÄ± bölümden oluÅŸuyor.

Åžairin 25 ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n omurgayÄ± oluÅŸturduÄŸu sergide daha önce görülmemiÅŸ resim ve desenleri, 1955’lerden itibaren el yazÄ±sÄ±yla tutmuÅŸ olduÄŸu ve kapaklarÄ±nÄ± kendi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± defterleri ve bu defterlerin kapaklarÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir kitaplarÄ±nÄ±n sayfalarÄ±, her kitap için günümüzün önde gelen ÅŸair ve yazarlarÄ±nÄ±n güncel görüÅŸleri, videolar ve ÅŸairin kiÅŸisel eÅŸyalarÄ± yer alÄ±yor.

KüratörlüÄŸünü Dr. Necmi Sönmez’in, tasarÄ±mÄ±nÄ± ise YeÅŸim Demir’in yaptÄ±ÄŸÄ± sergide Ä°lhan Berk’in Bodrum’da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1970 yÄ±lÄ±ndan itibaren bizzat kullandÄ±ÄŸÄ± kendi kitaplÄ±ÄŸÄ± da bulunuyor. Åžairin dünyaya açÄ±lan penceresi olarak da yorumlanabilecek olan bu kitaplÄ±k, izleyiciler tarafÄ±ndan interaktif olarak incelenebilecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

www.evrensel.net